Dùng mạng 5G có thực sự khiến nóng máy, tốn pin hơn? Đáp án khác với suy nghĩ của nhiều người

Vì sao nhiều người thấy điện thoại nóng lên khi sử dụng 5G?

Tốc độ truyền tải và xử lý dữ liệu cao

Một trong những nguyên nhân chính đến từ tốc độ truyền tải và xử lý dữ liệu rất cao của 5G. Công nghệ này có thể nhanh gấp nhiều lần so với 4G, với độ trễ gần như bằng 0 nhờ sử dụng các dải tần cao hơn, khoảng 2500–2700 MHz, trong khi 4G thường hoạt động ở các băng tần như 1800 MHz và 2100 MHz. Nhờ đó, các hoạt động như lướt web, xem video, chơi game hay tải dữ liệu trở nên mượt mà hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng tần số cao cũng đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì kết nối ổn định. Điều này khiến thiết bị sinh nhiệt lớn hơn trong quá trình hoạt động. Theo dữ liệu từ Ookla Speedtest Intelligence, mức tiêu thụ pin của 5G cao hơn 4G khoảng 6–11%, và đây cũng là yếu tố góp phần làm máy nóng lên.

Thói quen của người sử dụng

Bên cạnh yếu tố công nghệ, thói quen sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Thời gian dùng smartphone của người dùng ngày càng tăng để phục vụ học tập, công việc và giải trí. Theo nền tảng nghiên cứu thị trường Q&Me (thuộc Asia Plus, Nhật Bản), người Việt trung bình dành khoảng 6 giờ mỗi ngày cho điện thoại.

Trong mỗi lần sử dụng, thiết bị thường phải xử lý nhiều tác vụ cùng lúc như đọc tin, xem video, chơi game hay dùng mạng xã hội. Khi kết hợp với 5G trong thời gian dài, việc máy nóng lên là điều khó tránh.

Thay đổi chất lượng tín hiệu

Ngoài ra, chất lượng tín hiệu cũng ảnh hưởng đáng kể. Khi ở khu vực có sóng 5G yếu hoặc không ổn định, modem trong điện thoại phải hoạt động nhiều hơn để giữ kết nối. Theo Qualcomm, việc vận hành modem 5G có thể làm gia tăng lượng nhiệt tỏa ra. Trong một số trường hợp, thiết bị còn liên tục chuyển đổi giữa 4G và 5G, khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng lên, kéo theo tình trạng nóng máy và hao pin nhanh hơn.

Cách hạn chế tình trạng nóng máy, hao pin khi dùng 5G

Không phải thiết bị nào sử dụng 5G cũng gặp hiện tượng nóng lên hay tụt pin nhanh, bởi nhiều hãng đã tối ưu tốt cả phần cứng lẫn phần mềm. Tuy vậy, để giảm thiểu tình trạng này, người dùng vẫn có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản:

Ưu tiên chế độ “5G tự động”: Một số smartphone cho phép tự động chuyển sang 5G khi cần dùng nhiều dữ liệu. Việc chọn chế độ này thay vì luôn bật 5G giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Giảm tải cho máy: Nếu đang kết nối WiFi hoặc không có nhu cầu sử dụng dữ liệu tốc độ cao, bạn nên tắt 5G. Đồng thời, có thể tắt thêm các kết nối không cần thiết như GPS hay Bluetooth để giảm tải cho máy.

Chuyển về 4G khi sóng 5G yếu: Ở những khu vực tín hiệu 5G không ổn định, việc duy trì kết nối có thể khiến máy tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Lúc này, chuyển sang 4G hoặc WiFi sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định và mát hơn.

Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin: Tính năng này giúp hạn chế ứng dụng chạy nền và tự động tắt các kết nối không cần thiết, từ đó giảm mức tiêu thụ điện năng.

Giảm đa nhiệm: Việc mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc sẽ khiến điện thoại phải xử lý liên tục, dễ sinh nhiệt. Hãy đóng bớt các ứng dụng không sử dụng để tối ưu hiệu suất.

Cập nhật phần mềm thường xuyên: Các bản cập nhật từ nhà sản xuất thường đi kèm cải tiến về hiệu năng và khả năng quản lý năng lượng, giúp thiết bị thích nghi tốt hơn với mạng 5G và giảm tình trạng nóng máy.

