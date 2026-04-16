Hàng triệu người dùng ngân hàng giữ lại được tiền nhờ thông báo này

Theo dữ liệu mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến giữa tháng 4 năm 2026, cuộc chiến chống gian lận tài chính đang ghi nhận những bước tiến vô cùng tích cực nhờ sự can thiệp của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO.

Báo cáo từ các tổ chức tín dụng thành viên cho thấy một con số đáng kinh ngạc khi đã có hơn 3,7 triệu lượt cảnh báo được phát đi đến thiết bị của khách hàng khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản nhận tiền. Sự can thiệp chớp nhoáng này đã giúp 1,2 triệu khách hàng kịp thời phát hiện, lập tức tạm dừng và hủy bỏ các lệnh chuyển khoản ngay trên ứng dụng, qua đó chặn đứng dòng tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng suýt rơi vào túi những kẻ lừa đảo mạng.

Thông báo khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản nhận tiền

Thành quả này có được là nhờ cơ chế vận hành tập trung và liên kết chặt chẽ của hệ thống SIMO. Ngay khi một tổ chức tín dụng phát hiện một tài khoản có hành vi đáng ngờ, thông tin sẽ lập tức được báo cáo và chia sẻ chéo đến toàn bộ các ngân hàng thành viên khác trong mạng lưới. Dựa trên kho dữ liệu khổng lồ này, các ngân hàng có thể tự động hóa việc ra quyết định, từ việc gửi cảnh báo, yêu cầu xác thực định danh khách hàng gắt gao hơn cho đến việc trực tiếp phong tỏa, ngăn chặn giao dịch ngay lập tức trước khi tiền rời khỏi tài khoản. Cơ chế phòng vệ nhiều lớp này đang trở thành tấm khiên vững chắc, góp phần giảm thiểu tối đa nạn lừa đảo qua mạng và bảo vệ an toàn tài sản cho người dân trong bối cảnh các thủ đoạn mạo danh, thao túng tâm lý ngày càng trở nên khó lường.

Việc siết chặt an ninh mạng lưới thanh toán càng mang ý nghĩa sống còn khi thói quen giao dịch của người Việt đang chuyển dịch mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ với mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Thanh toán không dùng tiền mặt đang thâm nhập sâu vào mọi mặt của đời sống, trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế số và xã hội số. Chính vì vậy, sự chủ động bảo vệ từ phía các hệ thống ngân hàng kết hợp cùng ý thức cảnh giác của người dùng sẽ là chìa khóa quan trọng nhất để duy trì một môi trường tài chính số minh bạch và an toàn.