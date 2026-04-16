Người dân sắp đi nước ngoài chú ý thông báo từ Công an

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Dù phương thức không mới, các đối tượng thường xuyên thay đổi kịch bản, bám sát các sự kiện thời sự và nhu cầu thực tế của xã hội nhằm tạo lòng tin, qua đó dụ dỗ người dân rơi vào bẫy lừa đảo.

Một trong những chiêu trò đang được các đối tượng lợi dụng là nhu cầu làm visa đi nước ngoài của người dân để phục vụ mục đích du học, du lịch, công tác hoặc thăm thân. Lợi dụng tâm lý muốn hoàn tất thủ tục nhanh, chi phí thấp, các đối tượng quảng bá dịch vụ “làm visa online” với lời hứa xử lý hồ sơ nhanh chóng, từ đó tìm cách chiếm đoạt tiền và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận những người đang có nhu cầu làm visa nhưng thiếu thông tin hoặc chưa hiểu rõ quy trình. Sau khi tiếp cận, chúng giả danh các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân chuyên tư vấn, hỗ trợ làm visa với thời gian xử lý nhanh và chi phí thấp.

Để tạo lòng tin, các đối tượng mời người dân tham gia vào những nhóm Facebook do chúng lập sẵn. Trong các nhóm này có nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh visa được cấp nhanh kèm theo các bình luận cảm ơn, chia sẻ trải nghiệm tích cực. Tuy nhiên, những hình ảnh và bình luận này đều được dàn dựng giả mạo bởi các thành viên trong cùng đường dây lừa đảo nhằm khiến người dân tin tưởng.

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ chủ động liên hệ riêng qua tin nhắn Facebook, yêu cầu người dân “chứng minh tài chính” bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, với lời hứa sẽ hoàn lại sau khi xác minh đủ điều kiện cấp visa.

Tuy nhiên, khi người dân yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau và yêu cầu chuyển thêm tiền theo “cú pháp” hoặc hình thức khác để nhận lại tiền trước đó. Bằng thủ đoạn này, nhiều người dân đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước trước các hình thức lừa đảo trực tuyến dưới hình thức "làm visa online".

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các dịch vụ làm visa trên mạng xã hội. Người dân không nên tin theo các lời chào mời làm “visa online” với cam kết thời gian nhanh và chi phí thấp, đồng thời cần thận trọng khi tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội do người lạ giới thiệu.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu nhạy cảm cho các tổ chức, cá nhân chưa được xác minh rõ ràng trên không gian mạng. Việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ theo yêu cầu của người không quen biết cũng cần được đặc biệt cảnh giác.

Khi có nhu cầu làm visa để phục vụ công việc hoặc các mục đích cá nhân, người dân nên liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp đúng quy định.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua dịch vụ làm visa online, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.



Bên cạnh đó, người dân cũng nên chủ động chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo tới gia đình, bạn bè và cộng đồng. Việc lan tỏa những cảnh báo này sẽ giúp nhiều người nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình.﻿

(Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)