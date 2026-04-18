Xe máy điện Honda được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản

Theo Nikkei, bắt đầu từ ngày 23/3, thị trường Nhật Bản đã đón nhận mẫu xe máy điện Honda ICON e: với mức giá 220.000 yen, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý là toàn bộ số xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Honda tại Việt Nam.

Bằng việc tận dụng dây chuyền lắp ráp và chi phí nhân công hợp lý tại Việt Nam, thương hiệu xe Nhật Bản đã thành công trong việc tối ưu hóa giá thành sản phẩm khi đưa về quê nhà. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là một nước đi chiến lược, giúp Honda tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ để cản bước tiến của các dòng xe điện Trung Quốc đang ồ ạt tiến vào xứ sở hoa anh đào.

Sự xuất hiện của ICON e: đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đây là mẫu xe máy điện có mức giá dễ tiếp cận nhất của Honda tại Nhật Bản, rẻ hơn tới 100.000 yen so với các phiên bản tiền nhiệm. Mẫu xe này được xếp vào nhóm xe hạng 1, lấp đầy khoảng trống thị trường khi các dòng xe xăng giá rẻ đang dần bị khai tử bởi những quy định khí thải ngày càng khắt khe.

Trong khi tại Việt Nam, người dùng học sinh không cần bằng lái để điều khiển mẫu xe có tốc độ giới hạn dưới 50km/h này, thì tại Nhật Bản, người điều khiển vẫn bắt buộc phải có giấy phép lái xe moped cấp cho người từ 16 tuổi trở lên. Xe vẫn duy trì thiết kế pin rời tiện dụng nặng khoảng 10kg, cung cấp phạm vi hoạt động lý tưởng lên đến 81km sau mỗi lần sạc đầy.

Dù đóng vai trò là "cứ điểm" xuất khẩu sang Nhật Bản và ba quốc gia khác, Honda ICON e: tại thị trường nội địa Việt Nam lại đang phải đối mặt với bài toán cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hãng vừa phải điều chỉnh giảm giá bán lẻ đề xuất tới 6 triệu đồng, đưa mức giá không kèm pin xuống còn 21 triệu đồng. Nếu lựa chọn mua đứt pin, khách hàng sẽ phải chi trả tổng cộng khoảng 30 triệu đồng, hoặc chọn phương án thuê pin với chi phí 250.000 đồng mỗi tháng.

Mức giá này vẫn được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với các đối thủ nội địa như VinFast Flazz có giá bán lẻ chỉ 16,9 triệu đồng đã bao gồm pin. Tuy nhiên, Honda vẫn giữ được sức hút riêng nhờ giá trị thương hiệu lâu đời và chính sách cam kết thu mua lại xe trong vòng 3 năm sử dụng dành cho khách hàng bảo dưỡng chính hãng.