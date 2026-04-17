Honda ra mắt xe tay ga mới: Ngoại hình giống Vespa, giá hơn 60 triệu đồng

Mới đây, Honda đã hâm nóng thị trường xe hai bánh bằng việc chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của dòng tay ga NS150LA. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhờ phong cách thiết kế retro mang đậm hơi thở thời trang châu Âu, kết hợp cùng hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đầy hấp dẫn trong phân khúc.

Honda NS150LA 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, gợi nhớ đến những đường nét mềm mại tinh tế của dòng Honda Stylo hay những mẫu xe tay ga Ý. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha tròn cổ điển được tô điểm bởi lưới chrome sáng bóng. Thân xe vuốt cong uyển chuyển về phía sau, kết hợp hài hòa với cụm đèn xi-nhan nhỏ gọn và bộ mâm đúc mang phong cách hoài cổ. Để gia tăng trải nghiệm cầm lái, Honda trang bị cho xe phần yên được làm dày dặn, phân tầng rõ rệt giúp người lái và hành khách luôn cảm thấy thoải mái. Những đường chỉ khâu màu đỏ trên yên xe cũng là một điểm nhấn thẩm mỹ đắt giá. Ở phiên bản nâng cấp này, hãng đã bổ sung thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới mẻ để chiều lòng cá tính đa dạng của người dùng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt, hiệu năng vận hành của NS150LA cũng được đánh giá rất cao so với các đối thủ cùng phân khúc scooter retro. Xe được trang bị khối động cơ eSP+ thế hệ mới với dung tích 150cc, xi-lanh đơn, SOHC 4 van và làm mát bằng dung dịch. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại dải tua máy 6.500 vòng/phút. Sức mạnh này giúp xe vận hành êm ái, bứt tốc mượt mà và tự tin di chuyển trong cả điều kiện đô thị lẫn đường trường.

Honda tỏ ra rất hào phóng khi tích hợp cho NS150LA 2026 một loạt tính năng cao cấp thường chỉ thấy trên các dòng xe tay ga đắt tiền. Điểm nhấn công nghệ nằm ở cụm màn hình TFT màu sắc nét, hỗ trợ kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh qua ứng dụng T-Box. Xe cũng sở hữu chìa khóa thông minh Smartkey tích hợp chức năng định vị phương tiện. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị sẵn camera hành trình, cho phép người dùng điều khiển ghi hình dễ dàng thông qua cụm công tắc ngay trên tay lái. Về mặt an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi xử lý các tình huống phanh gấp.

Một thay đổi đáng chú ý về mặt kết cấu là NS150LA 2026 sử dụng bộ khung thép ống truyền thống thay cho khung eSAF, đi kèm với hệ thống giảm xóc đôi phía sau nhằm tăng cường sự đầm chắc, vững chãi khi di chuyển. Cấu trúc này khiến tổng trọng lượng xe đạt mức 138 kg, nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung. Nhằm tăng cường tính thực dụng, vị trí nắp bình xăng đã được dời xuống khu vực sàn để chân phía trước, giúp thao tác tiếp nhiên liệu trở nên vô cùng tiện lợi mà không cần phải mở yên xe. Hiện tại, Honda NS150LA 2026 đang được phân phối tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết 15.880 nhân dân tệ, tương đương khoảng 61 triệu đồng, một con số cực kỳ cạnh tranh cho một mẫu xe hội tụ đủ yếu tố thẩm mỹ và sức mạnh.