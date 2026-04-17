Từ ngày 15/4: 5 trường hợp sẽ bị khóa SIM, chặn sóng

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ cho các thuê bao đã hoàn thành đăng ký và xác thực thông tin theo đúng quy định pháp luật. Dưới đây là 5 trường hợp cụ thể sẽ bị khóa sim nếu người dùng không kịp thời thực hiện các bước chuẩn hóa cần thiết.

Thuê bao đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số không bổ sung sinh trắc học

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, nhóm khách hàng đang sử dụng số điện thoại đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số cũ dù đã xác nhận qua ứng dụng định danh vẫn bắt buộc phải cập nhật lại thông tin. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm hoàn thành việc thu thập dữ liệu và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của nhóm này trong thời hạn 60 ngày. Trong trường hợp chủ thuê bao cố tình không cập nhật hoặc cung cấp ảnh khuôn mặt không chính xác, hệ thống của nhà mạng sẽ lập tức áp dụng biện pháp tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với số điện thoại đó.

Thuê bao bị người dùng báo cáo không chính chủ qua ứng dụng VNeID

Khoản 4 Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN quy định chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các số điện thoại giao tiếp giữa người với người (H2H) bị chính cá nhân phản ánh "không đăng ký, không sử dụng" thông qua VNeID. Khi nhận được thông tin này, nhà mạng có nghĩa vụ phải liên tục gửi thông báo ít nhất một lần mỗi ngày trong vòng 5 ngày để yêu cầu người đang trực tiếp cầm sim thực hiện giao kết lại hợp đồng và quét sinh trắc học. Nếu người dùng phớt lờ, sim sẽ bị khóa chiều đi. Chủ thuê bao có quỹ thời gian 60 ngày kể từ lúc bị khóa một chiều để chuẩn hóa thông tin. Quá thời hạn này, nhà mạng sẽ khóa liên lạc cả hai chiều và chính thức thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ sau 5 ngày tiếp theo.

Khách hàng phớt lờ yêu cầu chuẩn hóa thông tin từ nhà mạng

Đối với các số thuê bao chưa thuộc diện đã được xác thực an toàn trước đó, khoản 5 Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN yêu cầu nhà mạng phải gửi thông báo đề nghị người dùng cập nhật, chuẩn hóa thông tin và quét ảnh khuôn mặt trong vòng 30 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực. Nếu trong vòng 60 ngày người dùng vẫn không chấp hành, sim sẽ bị tạm dừng chiều đi. Tương tự như các trường hợp vi phạm khác, người dùng sẽ có thêm một khoảng thời gian ân hạn là 60 ngày để khắc phục. Nếu vẫn không hoàn thành việc bổ sung sinh trắc học khuôn mặt, nhà mạng buộc phải tiến hành khóa hai chiều và thu hồi sim vĩnh viễn theo đúng trình tự pháp luật.

Thuê bao của người nước ngoài không thực hiện xác thực lại

Pháp luật cũng quy định rất rõ ràng đối với nhóm khách hàng mang quốc tịch nước ngoài đang sử dụng hộ chiếu để mở sim. Theo khoản 6 Điều 10 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quy định mới có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông phải thông báo và hoàn tất quy trình xác thực lại thông tin cho nhóm đối tượng này theo tiêu chuẩn tại Điều 6. Mọi trường hợp trốn tránh xác thực hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác đều sẽ bị nhà mạng tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi. Việc kiên quyết không hợp tác sau đó sẽ dẫn đến kết cục bị khóa hai chiều, và sau 5 ngày sẽ bị nhà mạng đơn phương thanh lý hợp đồng.

Không xác thực lại sinh trắc học khi thay đổi thiết bị lắp sim

Một điểm mới rất chặt chẽ được quy định tại Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN là việc giám sát thiết bị sử dụng sim. Trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm khách hàng tháo sim và lắp sang một chiếc điện thoại khác so với thiết bị sử dụng trước đó, nhà mạng phải chủ động rà soát, lập tức khóa dịch vụ chiều đi và yêu cầu chủ sim phải quét lại khuôn mặt. Đối với số thuê bao H2H, người dùng có 30 ngày để hoàn thành bước xác thực bảo mật này. Qua thời hạn trên, hình phạt cao nhất là khóa liên lạc hai chiều và chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ được áp dụng nếu khách hàng không chấp hành.