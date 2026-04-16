Công an cảnh báo tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện thao tác này khi mua hàng trên mạng

Ngày 15/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên hành vi lừa đảo nhắm vào người mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, các đối tượng lợi dụng việc người xem để lại số điện thoại trong phiên livestream bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng

Một thủ đoạn khác của các đối tượng lừa đảo là gửi đường link "Nhận ưu đãi" hoặc "Thanh toán".

Theo đó, kẻ gian sẽ gửi tin nhắn riêng (Inbox) chứa các đường link lạ, yêu cầu bạn nhấp vào để nhận mã giảm giá đặc biệt hoặc hoàn tất thanh toán cho phiên livestream.

Các đường link này thường dẫn đến trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản Facebook/Zalo hoặc đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng video cắt ghép từ các phiên livestream của người nổi tiếng hoặc các shop uy tín để phát lại. Chúng thường đẩy mức giá xuống cực thấp để đánh vào tâm lý ham rẻ.

Người mua sẽ phải thanh toán trước nhưng không nhận được hàng hoặc nhận hàng không đúng mô tả.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân

Tuyệt đối không để lại số điện thoại, địa chỉ công khai trên bình luận của livestream. Hãy sử dụng tính năng giỏ hàng của nền tảng hoặc nhắn tin riêng cho trang chính chủ có tích xanh (nếu có).

Luôn kiểm tra mã vận đơn trên ứng dụng của sàn thương mại điện tử để đối chiếu với gói hàng nhận được.

Không nhận hàng nếu thông tin người gửi hoặc mã vận đơn không khớp, ngay cả khi người giao hàng thúc giục.

Không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ sàn.

Cảnh giác với các yêu cầu đăng nhập lại tài khoản thông qua các đường link gửi qua tin nhắn.

Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với người bán qua kênh chính thức. Hãy là người tiêu dùng thông minh, mua sắm an toàn. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, kịp thời xử lý.