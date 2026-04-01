Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Từ tháng 4/2026 đến hết ngày 31/12/2026, toàn bộ người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí theo quy định mới của Bộ Tài chính.

Cụ thể, tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 29/2026/TT-BTC quy định, trong thời gian từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2026, một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID được miễn. Trong đó có lệ phí đăng ký cư trú theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng miễn một số khoản phí, lệ phí khác khi thực hiện trực tuyến trên VNeID, như: lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Thông tư số 23/2019/TT-BTC.

Theo Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... đều thuộc diện phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, trong thời gian nêu trên, các khoản lệ phí này sẽ được miễn hoàn toàn nếu người dân thực hiện qua ứng dụng VNeID.

Căn cứ theo Biểu mức Lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định như sau: