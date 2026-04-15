Trường hợp sẽ bị nhà mạng thu hồi số điện thoại sau ngày 15/4

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải hoàn thiện và xác thực đầy đủ thông tin cá nhân.

Cụ thể, mỗi thuê bao cần đảm bảo đủ 4 trường thông tin, gồm: Số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Những thông tin này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau thời điểm 15/4, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị xử lý theo lộ trình. Nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ, tiến tới chấm dứt hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Người dùng có 60 ngày kể từ mốc 15/4 để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, số điện thoại sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Trong trường hợp thông tin đã đầy đủ và chính xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thủ tục.

Với thuê bao Viettel, người dùng có thể thực hiện chuẩn hóa thông tin trực tiếp trên ứng dụng My Viettel. Sau khi đăng nhập, truy cập mục xác thực thông tin thuê bao, người dùng lần lượt chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh chân dung, quét chip và kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận. Toàn bộ quy trình được thiết kế đơn giản, thời gian thực hiện chỉ trong vài phút.

Trong trường hợp không thể thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch hoặc đại lý ủy quyền của nhà mạng để được hỗ trợ miễn phí. Tương tự, người dùng VinaPhone và MobiFone cũng có thể cập nhật thông tin thông qua ứng dụng chính thức của từng nhà mạng với quy trình tương tự.

Tuy nhiên, người dùng cần đặc biệt cảnh giác, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng hay thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào tự xưng là cán bộ, công an hoặc nhân viên nhà mạng. Đồng thời, tránh truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội với yêu cầu xác thực khuôn mặt. Việc xác thực chỉ nên thực hiện trên ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch hợp pháp.

Việc triển khai Thông tư 08 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế tình trạng SIM rác và ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng phức tạp.