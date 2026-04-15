269 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo danh sách vi phạm do lực lượng Cảnh sát giao thông tại một số tỉnh phía Bắc công bố, không ít chủ phương tiện đã bị “phạt nguội” do lỗi vượt đèn đỏ - hành vi đang bị siết chặt theo quy định tại Nghị định 168.

Tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến 31/3, thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện nhiều phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Tương tự, tại Bắc Ninh, từ ngày 28/3 đến 3/4, lực lượng chức năng cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp vượt đèn đỏ. Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm đã được công bố để người dân chủ động tra cứu và xử lý theo quy định như sau:

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hành vi vượt đèn đỏ đối với ô tô có thể bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng mức tăng đáng kể so với trước đây. Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm trên giấy phép lái xe theo cơ chế quản lý mới.

Việc nâng mức xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn nhằm điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong bối cảnh vi phạm vẫn diễn ra phổ biến.

Cơ quan công an khuyến cáo, các chủ phương tiện có tên trong danh sách “phạt nguội” cần sớm đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc nơi cư trú để làm việc, tránh phát sinh thêm các rắc rối liên quan.

Quan trọng hơn, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, bởi việc tuân thủ tín hiệu đèn không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.