Sai lầm khi dùng xe máy điện mùa nắng nóng mà nhiều người Việt đang mắc phải

Thời tiết nắng nóng gay gắt tại các đô thị lớn không chỉ vắt kiệt sức người mà còn là "khắc tinh" của những chiếc xe máy điện. Dù được ưa chuộng nhờ tính tiết kiệm và thân thiện với môi trường, các dòng xe sử dụng pin lithium như VinFast, Honda hay Yamaha vẫn có điểm yếu chí mạng trước nhiệt độ cao.

Một trong những sai lầm tàn phá pin nhanh nhất là thói quen cắm sạc ngay khi vừa chạy xe từ ngoài nắng về. Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải. Lúc này, pin đang ở trạng thái nhiệt độ rất cao do vừa xả năng lượng vận hành vừa hấp thụ nhiệt môi trường. Việc nạp điện ngay lập tức sẽ đẩy nhiệt độ lên mức quá tải, làm các cell pin thoái hóa nhanh chóng và sụt giảm nghiêm trọng quãng đường di chuyển. Cách xử lý tối ưu nhất là để phương tiện nghỉ ngơi khoảng 15 đến 30 phút ở nơi thoáng mát cho hạ nhiệt rồi mới bắt đầu cắm sạc.

Bên cạnh thời điểm sạc, không gian nạp điện và thói quen canh mức dung lượng cũng quyết định trực tiếp đến tuổi thọ pin. Khá nhiều người dùng giữ thói quen sạc xe qua đêm trong những không gian kín gió, chật hẹp để tiện dùng vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình sạc nếu không được tản đi sẽ tích tụ lại, biến khu vực sạc thành một lò ủ nhiệt thu nhỏ, vừa rước nguy cơ cháy nổ vừa làm chai pin. Thêm vào đó, thói quen "vắt kiệt" năng lượng, chạy đến khi pin báo dưới 10% hoặc sập nguồn mới cắm sạc cũng là một điểm trừ rất lớn. Việc xả pin quá sâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ bào mòn khả năng giữ điện của hệ thống. Việc chủ động kết nối bộ sạc khi dung lượng vẫn còn ở mức an toàn, khoảng 20-30%, sẽ giúp bảo vệ lõi pin tốt hơn rất nhiều.

Những hành vi đỗ và chạy xe trên đường phố mỗi ngày cũng góp phần không nhỏ trong việc rút ngắn tuổi thọ phương tiện. Vứt xe trần trụi dưới cái nắng đổ lửa giữa trưa không chỉ làm hỏng lớp sơn, giòn vỏ nhựa, hỏng yên xe mà còn nung nóng khối pin bên trong vượt ngưỡng an toàn. Tương tự, nếu bạn ép chiếc xe hoạt động liên tục trên quãng đường quá dài dưới trời nắng gắt, pin sẽ phải gồng mình chịu đựng cường độ xả cao cộng hưởng với sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên. Để bảo vệ "trái tim" của xe máy điện, việc trang bị bạt phủ, chủ động tìm bóng râm khi đỗ xe và có những nhịp dừng nghỉ hợp lý trên hành trình dài là vô cùng cần thiết. Suy cho cùng, xe có bền hay không phụ thuộc rất lớn vào sự tinh tế và thói quen chăm sóc hàng ngày của chính người cầm lái.