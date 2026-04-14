Cách chuẩn hóa thông tin cho thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiFone để tránh bị khóa SIM sau ngày 15/4

Từ ngày 15/4/2026, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động sẽ được siết chặt theo quy định mới. Các nhà mạng sẽ rà soát toàn bộ dữ liệu và xử lý những trường hợp thông tin không đầy đủ hoặc không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa có thể bị khóa một chiều, sau đó nâng lên khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số sau 60 ngày nếu không cập nhật.

Việc chuẩn hóa nhằm đảm bảo thông tin chính chủ và đồng bộ dữ liệu. Người dùng cần xác thực các nội dung gồm: Số định danh cá nhân (CCCD), họ tên, ngày sinh và bổ sung dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới.

Ai cần kiểm tra và chuẩn hóa ngay?

Người dùng nên chủ động rà soát thông tin thuê bao của mình, đặc biệt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Từ ngày 15/4/2026, nhà mạng sẽ thực hiện khóa SIM, chặn gọi điện, nhắn tin với trường hợp SIM không chính chủ. (Ảnh minh hoạ)

- Thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số trước đây, chưa cập nhật sang căn cước công dân gắn chip

- Thông tin cá nhân có sai lệch hoặc chưa đầy đủ (họ tên, ngày sinh, số giấy tờ…)

- Chưa có dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới

- Khi đổi điện thoại: Hệ thống có thể phát hiện việc SIM được lắp sang thiết bị mới và gửi yêu cầu xác thực danh tính. Người dùng cần hoàn tất trong thời gian quy định, nếu không thuê bao có thể bị khóa tạm thời

- Người nước ngoài sử dụng SIM tại Việt Nam: các thuê bao đăng ký bằng hộ chiếu cũng phải thực hiện xác thực lại thông tin theo quy định mới trong thời gian quy định

Để kiểm tra tình trạng thuê bao, người dùng có thể thực hiện nhanh. Đầu tiên là nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi 1414 (miễn phí) để tra cứu thông tin đăng ký. Hoặc truy cập ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng để kiểm tra và nhận thông báo nếu thuê bao thuộc diện cần chuẩn hóa.

Hướng dẫn chuẩn hóa thông tin thuê bao online

Hiện nay, việc chuẩn hóa thông tin có thể thực hiện hoàn toàn trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng chính thức của các nhà mạng. Quy trình nhìn chung không phức tạp, chỉ mất vài phút thao tác.

Với thuê bao Viettel

Người dùng đăng nhập ứng dụng My Viettel bằng mã OTP gửi về số điện thoại. Sau đó, truy cập mục “Tiện ích” và chọn “Xác thực thông tin thuê bao”. Tại đây, hệ thống cho phép lựa chọn phương thức xác thực qua ứng dụng VNeID (được khuyến khích) hoặc quét NFC trên căn cước công dân gắn chip.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Tiếp theo, người dùng thực hiện chụp ảnh chân dung để hệ thống đối chiếu sinh trắc học khuôn mặt. Sau khi hoàn tất các bước xác thực, chỉ cần ký xác nhận trực tiếp trên màn hình để hoàn thành quá trình chuẩn hóa.

Với thuê bao VinaPhone

Sau khi đăng nhập ứng dụng My VNPT bằng OTP, người dùng truy cập vào mục “Thông tin thuê bao” trên ứng dụng. Tại đây, chọn chức năng “Xác thực ngay” và tiến hành liên kết với ứng dụng VNeID.

Hệ thống sẽ yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung theo hướng dẫn. Các bước được hiển thị rõ ràng trên màn hình, người dùng chỉ cần làm theo từng bước. Cuối cùng, thực hiện ký xác nhận điện tử để hoàn tất việc cập nhật thông tin.

Với thuê bao MobiFone

Người dùng đăng nhập ứng dụng My MobiFone bằng mã OTP, sau đó vào mục “Thông tin sử dụng” và chọn “Thông tin thuê bao”. Nếu hệ thống phát hiện cần cập nhật, ứng dụng sẽ hiển thị yêu cầu cụ thể.

Khi đó, người dùng tiến hành chụp ảnh CCCD và thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn bằng video hoặc hình ảnh minh họa trực tiếp trên ứng dụng. Quá trình này giúp đảm bảo thông tin trùng khớp với dữ liệu đăng ký.