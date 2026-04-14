Hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang kinh doanh thế nào tại Đông Nam Á?

Nhằm hướng tới giai đoạn phát triển toàn cầu liền mạch, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM tại tất cả các thị trường. Đi cùng với đợt tái định vị này là sự ra mắt của siêu ứng dụng Green SM phiên bản mới, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa hành trình và cho phép người dùng sử dụng chung một nền tảng tại bất kỳ quốc gia nào mà hãng hiện diện. Riêng tại thị trường nội địa Việt Nam, doanh nghiệp cũng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng khi chuyển đổi tổng đài sang số ngắn 1555, đồng thời vẫn duy trì dịch vụ vẫy xe truyền thống trên đường.

Nhìn rộng ra thị trường Đông Nam Á, Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm được những gì?

Green SM đã có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Lào, Indonesia và Philippines.

Green SM đang kinh doanh thế nào tại Đông Nam Á?

Trái với cách tiếp cận tự xây dựng mạng lưới từ con số không, chiến lược tiến vào Đông Nam Á của Green SM được thực thi bằng những cú bắt tay chiến lược với các thế lực vận tải bản địa. Sự kiện ngày 24/3/2026 tại Philippines là một minh chứng rõ nét khi hãng hợp tác cùng Green Xentro đưa 2.500 taxi thuần điện vào hoạt động tại tỉnh Rizal. Dù đây là số lượng xe không lớn nhưng đây chính là động thái mở khóa thị trường taxi điện tại đất nước này. Thương vụ này không chỉ tạo ra một trong những đội xe điện lớn nhất Philippines mà còn ghi điểm tuyệt đối với chính quyền địa phương nhờ mô hình trả lương cứng kết hợp phúc lợi, giúp nâng tầm sinh kế cho tài xế.

Tại thị trường vạn đảo Indonesia, chuỗi thành tích tiếp tục được nối dài với màn đổ bộ bùng nổ vào thiên đường du lịch Bali cuối tháng 2/2026. Thay vì tự thân vận động, hãng đã có nước đi khôn ngoan khi liên minh với Taksi Komotra, một đơn vị đã có hơn 30 năm kinh nghiệm bám rễ tại địa phương. Cột mốc này nâng tổng số thành phố hiện diện tại Indonesia lên con số năm, tạo thành một trục vận tải xanh liền mạch từ trung tâm kinh tế Jakarta cho đến các thánh địa du lịch.

Đỉnh điểm của chiến lược toàn cầu hóa chính là sự kiện hợp nhất thương hiệu diễn ra vào giữa tháng 4/2026. Việc đồng bộ toàn bộ hệ thống dưới cái tên Green SM và ra mắt siêu ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã xóa nhòa rào cản biên giới. Giờ đây, một người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ liền mạch với dữ liệu cá nhân hóa cao độ dù họ đang gọi xe ở Việt Nam, Lào, Indonesia hay Philippines.

Chiến lược này của Green SM càng trở nên có sức nặng khi chúng ta nhìn lại bài học "xương máu" từ Gojek. Trở lại thời điểm tháng 8/2018, kỳ lân Indonesia khi tiến vào thị trường Việt Nam đã chọn hướng đi địa phương hóa triệt để bằng việc tung ra thương hiệu GoViet với ứng dụng độc lập và bộ nhận diện màu đỏ hoàn toàn khác biệt. Cùng thời điểm, tại Thái Lan, họ cũng làm điều tương tự với ứng dụng mang tên GET. Thế nhưng, việc duy trì ba hệ thống mã nguồn riêng biệt đã tạo ra một cơn ác mộng về mặt kỹ thuật. Mỗi khi công ty mẹ Gojek cập nhật tính năng mới, đội ngũ kỹ sư phải mất hàng tháng trời để tinh chỉnh lại cho GoViet và GET. Sự chậm trễ về công nghệ và gánh nặng chi phí bảo trì đã buộc Gojek phải "sửa sai" vào tháng 8/2020, quyết định khai tử hoàn toàn cái tên GoViet để gộp tất cả người dùng về một ứng dụng Gojek màu xanh lá duy nhất trên toàn cầu.

Đối thủ sừng sỏ Grab cũng từng vấp phải bài toán tương tự. Khởi đầu với tên gọi MyTeksi tại Malaysia năm 2012 và các phiên bản GrabTaxi nội địa hóa khi vươn ra khu vực, hãng đã sớm nhận ra giới hạn của sự phân mảnh nền tảng. Đến đầu năm 2016, Grab quyết định "đại phẫu", quy tụ mọi dịch vụ về một siêu ứng dụng hợp nhất duy nhất. Nước đi này phá vỡ hoàn toàn rào cản quốc gia, cho phép khách hàng di chuyển giữa các nước mà ứng dụng vẫn tự động đồng bộ bản đồ, chuyển đổi ngôn ngữ và tiền tệ mượt mà.

Đặt lên bàn cân so sánh, có thể thấy Green SM đang thể hiện phong thái của một người đi sau nhưng thu nạp trọn vẹn tinh hoa. Việc khước từ giai đoạn thử nghiệm ứng dụng phân mảnh để thiết lập ngay cấu trúc siêu ứng dụng hợp nhất toàn khu vực giúp hãng vừa tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật, vừa tạo ra trải nghiệm không độ trễ cho người dùng.

Quan trọng hơn cả, việc mở khóa nền tảng kinh tế chia sẻ Green SM Platform tại Indonesia và Philippines là một nước cờ thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh. Từ mô hình tự đầu tư phương tiện ban đầu, hãng tung ra chiêu bài thu hút đối tác cá nhân với mức chia sẻ doanh thu chạm ngưỡng 90%, kết hợp chính sách đặc quyền sạc pin miễn phí đến năm 2029. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là đòn bẩy hoàn hảo giúp Green SM nhanh chóng gia tăng nguồn cung xe và tài xế, tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ trước các nền tảng gọi xe truyền thống đang hoạt động tại Đông Nam Á.

Green SM đang hướng đến thị trường Ấn Độ và 10 quốc gia khác trong thời gian tới

Bệ phóng tài chính của Green SM

Khởi đầu từ thị trường nội địa, doanh nghiệp nhanh chóng định hình lại thói quen di chuyển của người dân trước khi mang chuông đi đánh xứ người. Cột mốc tài chính rực rỡ nhất trong hành trình vươn tầm khu vực phải kể đến giai đoạn đầu năm 2026. Chỉ trong vòng hai tháng, công ty liên tiếp thực hiện ba đợt tăng vốn khủng, đẩy mức vốn điều lệ vọt lên 43.400 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc xưng vương thị trường nội địa, bệ phóng tài chính này còn phục vụ cho một tham vọng vĩ mô hơn. Các nguồn tin tài chính quốc tế uy tín tiết lộ hãng đang ráo riết xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại trung tâm tài chính Hong Kong vào năm 2027. Mức định giá kỳ vọng của Green SM được các đơn vị tư vấn đưa ra có thể lên đến 20 tỷ USD. Nếu làm được điều này, thương hiệu sẽ có được nguồn lực khổng lồ để thực hiện mục tiêu mở rộng hiện diện tại 10 thị trường mới ngay trong năm 2026.