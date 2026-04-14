Hàng triệu chủ thuê bao Viettel lưu ý!

Theo Thông tư 08/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026 hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất nhằm chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ SIM rác và bảo vệ quyền lợi người dùng, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động bao gồm xác thực 04 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt .

Thông tư cũng quy định rõ các phương thức xác thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn thực hiện xác thực thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, thông qua ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp viễn thông sẽ liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu xác minh và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong 5 ngày.

Nếu không thực hiện, thuê bao này sẽ bị khóa một chiều. Trường hợp tiếp tục không khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa hai chiều và thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng điện thoại di động đều cần xác thực lại. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.

Hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao đối với nhà mạng Viettel

Để xác thực thông tin nhanh chóng đơn giản, các chủ thuê bao di động Viettel có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

1. Đối với thuê bao đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số:

2. Đối với thuê bao đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel:

3. Thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần ra điểm giao dịch Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 1800 8098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn rác ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, việc xác thực thông tin thuê bao được xem là giải pháp quan trọng ngăn chặn SIM rác và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông.