Trên tai Sony Clip WF-LC900: Tai nghe kẹp tai lạ mắt, nghe nhạc nhưng vẫn kết nối xung quanh

Trong quá trình sử dụng thực tế, thiết kế này cho thấy ưu điểm rõ rệt khi vận động, từ chạy bộ đến di chuyển ngoài trời, tai nghe vẫn giữ ổn định, ít bị xô lệch. Trọng lượng nhẹ và chất liệu nhựa mềm cũng góp phần tạo cảm giác “đeo mà như không”.

Một điểm đáng chú ý là kiểu open-ear giúp tai luôn thông thoáng, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm hoặc khi tập luyện. Trải nghiệm thực tế cho thấy, thiết kế dạng vòng kẹp, ôm nhẹ vào vành tai thay vì đưa trực tiếp vào ống tai. Cách làm này giúp giảm áp lực đáng kể khi sử dụng trong thời gian dài, một điểm dễ nhận ra khi chuyển từ in-ear truyền thống sang.

Thay vì tập trung vào việc “nhét sâu” vào tai để tối ưu chống ồn, sản phẩm này lại ưu tiên sự thoải mái và khả năng duy trì kết nối với môi trường xung quanh.

Ấn tượng đầu tiên đến từ kiểu dáng. WF-LC900 sử dụng cơ chế kẹp thay vì nhét vào ống tai, giúp thiết bị bám chắc mà không gây cảm giác bí hay áp lực khi đeo lâu.

Trong quá trình sử dụng thực tế, thiết kế này cũng phát huy rõ lợi thế khi vận động. Tai nghe bám khá chắc, không có cảm giác lỏng lẻo ngay cả khi chạy bộ hoặc di chuyển nhanh.

Trọng lượng nhẹ và phần tiếp xúc mềm giúp cảm giác đeo gần như “biến mất” sau một thời gian ngắn làm quen.

Với driver 10mm được tối ưu cho thiết kế mở, WF-LC900 mang lại chất âm thiên về cân bằng và dễ nghe. Không có xu hướng đẩy bass mạnh hay tạo hiệu ứng “wow” ngay từ đầu, nhưng đổi lại là sự dễ chịu khi nghe lâu.

Trong trải nghiệm thực tế, tai nghe phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ, podcast hoặc nội dung giọng nói. Chế độ tăng cường giọng nói hoạt động hiệu quả trong môi trường ồn nhẹ, giúp hội thoại rõ ràng hơn.

Sony cũng bổ sung chế độ giảm rò rỉ âm thanh, một chi tiết nhỏ nhưng thực tế, rất hữu ích khi sử dụng ở văn phòng hoặc không gian yên tĩnh. Bên cạnh đó, hệ thống 2 micro kết hợp AI và cảm biến dẫn truyền xương giúp cải thiện đáng kể chất lượng đàm thoại.

Trong môi trường nhiều tạp âm như đường phố, giọng nói vẫn được giữ rõ, ít bị lẫn tiếng nền.

Trải nghiệm thực tế cho thấy đây là một trong những điểm mạnh của WF-LC900, đặc biệt với người dùng thường xuyên nghe gọi khi đang di chuyển hoặc làm việc ngoài văn phòng.

Thời lượng pin tổng thể khoảng 37 giờ khi sử dụng kèm hộp sạc, đủ cho nhu cầu dùng nhiều ngày mà không cần sạc lại liên tục. Tính năng sạc nhanh cũng hữu ích trong các tình huống gấp, chỉ vài phút sạc có thể đáp ứng thêm khoảng một giờ sử dụng.

Tai nghe hỗ trợ kết nối ổn định, độ trễ thấp trong các tác vụ cơ bản như nghe nhạc, xem video. Chuẩn kháng nước IPX4 giúp thiết bị hoạt động ổn định khi tập luyện hoặc gặp mưa nhẹ.

Ngoài ra, việc điều khiển thông qua thao tác chạm hoặc tùy chỉnh qua ứng dụng đi kèm cũng giúp trải nghiệm linh hoạt hơn, dù không phải là điểm quá mới trong phân khúc.

WF-LC900 hướng tới nhóm người dùng cụ thể hơn như người tập thể thao hoặc chạy bộ cần một chiếc tai nghe ổn định, thoáng khí; người thường xuyên di chuyển muốn duy trì khả năng nhận biết môi trường xung quanh; và cả những người làm việc linh hoạt, có nhu cầu nghe gọi liên tục trong ngày

Ở góc độ này, thiết kế open-ear không chỉ là khác biệt mà còn là một giải pháp có chủ đích, ưu tiên sự an toàn và thoải mái hơn là “cô lập” người dùng khỏi môi trường xung quanh.