Uống nước tự đun ở nhà hay mua nước đóng chai, đóng bình mỗi ngày mới thực sự tốt cho cơ thể? Câu trả lời có thể khiến nhiều người phải xem lại thói quen của mình.

Có những người sáng nào cũng đun nước, để nguội rồi rót vào bình dùng cả ngày vì cho rằng nước mua ở ngoài không đảm bảo. Cũng có người khác lại quen mua nước đóng chai nhỏ hoặc đặt bình nước dung tích 5 - 20 lít để uống tại nhà, văn phòng. Họ tin rằng nước đã qua xử lý, đóng kín trong bao bì thì chắc chắn sạch và an toàn hơn.

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Thế nhưng, những nghiên cứu gần đây đang khiến niềm tin của một trong hai nhóm này phải đặt dấu hỏi. Bởi ngay cả khi nước trong veo, không mùi vị lạ, bên trong vẫn có thể tồn tại những hạt nhựa siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Một lít nước đóng chai có thể chứa tới 240.000 hạt nhựa "vô hình"

Nước đóng chai thường được xem là lựa chọn tiện lợi, sạch sẽ. Nhưng một nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) năm 2024 đã phát hiện điều đáng chú ý.

Khi phân tích các mẫu nước đóng chai, nhóm nghiên cứu phát hiện trung bình mỗi lít chứa khoảng 240.000 mảnh nhựa li ti. Khoảng 90% trong số đó là nhựa nano, tức là những hạt có kích thước cực nhỏ, thậm chí nhỏ hơn vi nhựa thông thường.

Các nhà khoa học cho biết những hạt này có thể đến từ nhiều nguồn trong quá trình sản xuất, lọc và đóng gói. Trong đó, vật liệu chai nhựa PET cũng là một nguồn đáng lưu ý. Việc chai bị bóp, tác động cơ học hoặc đóng mở nắp nhiều lần có thể khiến các mảnh nhựa nhỏ phát tán vào nước.

Điều đáng nói là nguy cơ không chỉ nằm ở những chai nước nhỏ mua ở cửa hàng. Nước đóng bình dung tích lớn cũng được chứa trong bao bì, thường là vật liệu nhựa có thể tiếp xúc với nước trong quá trình lưu trữ và sử dụng. Tuy nhiên, hiện không thể lấy con số 240.000 hạt/lít từ nghiên cứu trên để khẳng định mọi bình nước từ 5 đến 20 lít đều có mức ô nhiễm tương tự. Mức độ hạt nhựa còn phụ thuộc vào vật liệu, quy trình sản xuất, bảo quản và cách sử dụng từng loại bình.

Tại Việt Nam, một nghiên cứu về vi nhựa và nhựa nano trong đồ uống không cồn, công bố trên PubMed năm 2025, cũng ghi nhận sự hiện diện của các hạt nhựa trong những mẫu nước đóng chai được khảo sát. Phát hiện này cho thấy vấn đề không chỉ được quan tâm ở nước ngoài mà còn có ý nghĩa với thói quen tiêu dùng trong nước.

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Đáng lo hơn, vi nhựa và nhựa nano đã được phát hiện trong một số mô và cơ quan của con người. Nghiên cứu đăng trên New England Journal of Medicine năm 2024 tìm thấy các hạt này trong mảng xơ vữa động mạch cảnh của một nhóm bệnh nhân. Nhóm có phát hiện vi nhựa ghi nhận tỷ lệ biến cố tim mạch, đột quỵ hoặc tử vong cao hơn trong thời gian theo dõi. Đây là mối liên hệ đáng chú ý, nhưng chưa chứng minh vi nhựa trực tiếp gây ra các biến cố đó hay nước đóng chai là nguồn phơi nhiễm.

Đun sôi nước có thể giúp giảm một phần vi nhựa

Nếu nước đóng chai, đóng bình không mặc nhiên sạch tuyệt đối, liệu nước tự đun ở nhà có lợi thế nào?

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Science & Technology Letters năm 2024 đã thử nghiệm phương pháp rất quen thuộc: đun sôi nước rồi lọc cặn.

Kết quả cho thấy trong nước có hàm lượng khoáng chất cao, quá trình đun sôi có thể tạo ra các tinh thể canxi cacbonat. Những tinh thể này giúp giữ lại một phần hạt vi nhựa và nhựa nano, khiến chúng kết tụ rồi lắng xuống. Với các mẫu nước cứng trong thử nghiệm, phương pháp này có thể loại bỏ ít nhất 80% một số loại hạt nhựa; trong điều kiện phù hợp, mức giảm lên tới khoảng 90%.

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Đây là điểm đáng chú ý: đun sôi không chỉ giúp tiêu diệt nhiều vi sinh vật gây bệnh mà còn có khả năng giảm một phần hạt nhựa trong nước. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào độ cứng của nước, không phải nguồn nước nào cũng đạt kết quả tương tự. Sau khi đun, cần để cặn lắng, gạn phần nước trong và lọc cặn trước khi sử dụng.

Đừng nghĩ cứ đun sôi là nước nào cũng uống được!

Dù có lợi thế nhất định, nước tự đun không phải lựa chọn an toàn trong mọi tình huống. Đun sôi giúp tiêu diệt nhiều vi khuẩn, virus và ký sinh trùng, nhưng không loại bỏ được tất cả kim loại nặng, hóa chất hay chất ô nhiễm hòa tan.

Nếu nguồn nước đầu vào không đạt tiêu chuẩn, đun sôi không thể biến nó thành nước uống an toàn. Vì vậy, điều kiện tiên quyết vẫn là sử dụng nguồn nước đã được kiểm soát chất lượng, sau đó đun sôi và bảo quản đúng cách.

Nước sau khi đun nên được chứa trong bình sạch, có nắp đậy, tránh để tay hoặc dụng cụ bẩn tiếp xúc trực tiếp. Với nước đóng bình, người dùng cũng cần chú ý vệ sinh vòi lấy nước, thiết bị úp bình và khu vực đặt bình; không nên chỉ quan tâm đến nhãn mác mà bỏ qua khâu bảo quản sau khi mở nắp.

Vậy nên chọn nước tự đun hay nước đóng chai, đóng bình?

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Nếu có nguồn nước đầu vào đạt tiêu chuẩn, được xử lý phù hợp, đun sôi và bảo quản sạch sẽ, nước tự đun là lựa chọn hợp lý để sử dụng hằng ngày. Đây cũng là cách có thể giúp giảm một phần vi nhựa trong những điều kiện nhất định.

Nước đóng chai và đóng bình đạt quy chuẩn vẫn có thể sử dụng, nhất là khi cần sự tiện lợi hoặc không có điều kiện tự xử lý nước. Tuy nhiên, đừng mặc định cứ nước đóng kín, trong veo là hoàn toàn không có hạt nhựa li ti.

Sau cùng, điều quan trọng không nằm ở việc nước được đựng trong chai nhỏ, bình lớn hay ấm đun, mà là chất lượng nguồn nước, quy trình xử lý và cách bảo quản. Một lựa chọn tưởng đơn giản mỗi ngày vẫn có thể ảnh hưởng đến lượng chất mà cơ thể tiếp xúc trong thời gian dài!