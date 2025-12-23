Người phụ nữ ở Hà Nội mang 70 chỉ vàng đi bán đúng ngày giá lập đỉnh, biết tiền lãi mà ngưỡng mộ

Những ngày qua, giá vàng lại tiếp tục tăng cao, lập đỉnh mới, đặc biệt bứt phá vào ngày 23/12. Như thường lệ, mỗi khi giá vàng tăng, nhiều người lại rục rịch đi xếp hàng giao dịch.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, tại cửa hàng vàng lớn trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) sáng nay không giới hạn số lượng mua vào. Nhưng đến 9 giờ 44 phút, cửa hàng thông báo đã hết vàng nhẫn tròn trơn loại 3 chỉ và 5 chỉ.

Chị Đỗ Thanh Tuân (ở phường Xuân Phương, Hà Nội) chia sẻ, mỗi khách hàng chỉ được cầm 1 sản phẩm ra về, mua nhiều hay ít đều được đúc thành 1 chiếc nhẫn. Ban đầu, chị Tuân dự định mua 5 chỉ vàng nhẫn tròn trơn nhưng chưa kịp mua thì cửa hàng đã báo hết, nếu đặt mua thì cửa hàng hẹn 3 ngày sau đến nhận vàng.

Người dân ngồi chờ giao dịch vàng. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Tại một cửa hàng khác trên phố Cầu Giấy, anh Đặng Minh Đức (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã mua được 5 chỉ vàng nhẫn tròn trơn. Người đàn ông cho biết, anh lựa chọn cửa hàng có thể mua được nhiều lần trong ngày, số lượng vàng nhẫn bán ra không giới hạn và thời gian giao dịch khá nhanh.

Trong khi nhiều người đi mua thêm thì chị Minh (ở Hà Nội) lại mang 7 lượng vàng đi bán vào sáng ngày 22/12 để lấy tiền đi đặt cọc mua một căn chung cư ở Gia Lâm.

Kể trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, chị Minh cho hay, số vàng này được chị mua từ cách đây 2 năm, thời điểm giá vàng khoảng hơn 70 triệu đồng/lượng. Sau khi mua xong, giá vàng nhiều lần lập đỉnh, người phụ nữ định đem bán nhưng kìm lại, tự nhủ khi nào đủ tiền mua nhà thì mới bán.

Giá vàng miếng đang tiến sát đỉnh kỷ lục, hiện được bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Người lao động)

Đến nay giá vàng được các cửa hàng mua vào đang ở mức hơn 150 triệu đồng/lượng. Tính ra với 7 lượng vàng, chị Minh đã lãi khoảng 560 triệu đồng, con số khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chị Minh cho biết, vàng tăng mạnh song không thể bằng bất động sản. “Cái nhà trước đây chỉ 3 tỷ thôi giờ lên 8 tỷ rồi đấy. Chẳng qua là mình tiền ít thì đi mua vàng, dồn vào đó đủ tiền mua nhà thì bán thôi”, người phụ nữ nói.

Sau khi giao dịch vàng, chị Minh được cửa hàng thông báo ngồi chờ khoảng 10 phút đến 2 tiếng để tiền chuyển vào tài khoản.

Liên quan đến việc giá vàng tiếp tục tăng, trao đổi trên báo VTC News, ông Đinh Nho Bảng - Chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam cho hay, nguyên nhân là do giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Trong 2 ngày qua, mỗi ounce vàng thế giới tăng tới 140 USD/ounce (tương đương khoảng 4,5 triệu đồng).

Ông Bảng khuyến cáo trong bối cảnh giá vàng tăng cao, thay vì đổ xô đi mua đuổi thì nhà đầu tư cần cân nhắc, thận trọng khi mua vào. Lúc này cũng không nên mua vàng để tích trữ.

Giá vàng hôm nay

Chiều 23/12, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức: 15.450.000 - 15.750.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn Doji thấp hơn một chút, ở mức: 15.350.000 - 15.650.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng miếng SJC hiện niêm yết ở mức: 157.000.000 - 159.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).