Vietnam Airlines lần đầu tiên bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 8x

Ngày 22/12/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã chứng khoán: HVN) đã ban hành Nghị quyết số 2292/NQ-HĐQT/TCTHK về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Theo đó, HĐQT quyết định phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thương mại của Tổng công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 4 năm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đáng chú ý, tân Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung sinh năm 1980 tại Hà Nội, thuộc thế hệ lãnh đạo 8x đầu tiên gia nhập Ban điều hành của hãng hàng không quốc gia. Trước khi được tin tưởng giao trọng trách mới, ông Trung đã có thời gian dài công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch phát triển của Vietnam Airlines. Trên cương vị này, ông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược phát triển mạng bay và đội tàu bay của hãng.

Ngoài công tác tại Tổng công ty, ông hiện còn đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Pacific Airlines (Pacific Airlines JSC).

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Quang Trung đang trực tiếp nắm giữ 5.977 cổ phiếu HVN.

Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra dựa trên đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2226/TCTHK-TCNL ngày 9/12/2025 và đã nhận được sự thống nhất của các thành viên HĐQT thông qua phiếu biểu quyết. Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa đã ký ban hành nghị quyết và giao nhiệm vụ triển khai các bước tiếp theo để kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Việc bổ nhiệm một lãnh đạo thuộc thế hệ 8x vào ban điều hành được xem là bước đi nhằm trẻ hóa đội ngũ quản lý cấp cao, chuẩn bị cho những chiến lược phát triển thương mại và kế hoạch phát triển của Vietnam Airlines trong giai đoạn mới.