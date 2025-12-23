Mẹ đơn thân vẫn khiến trai tân kém 16 tuổi mê mẩn, hiện đã gần 50 nhưng trẻ như gái 18 vì 1 bí quyết

Khi nhắc đến những mối tình "chị – em", nhiều người thường mặc định đó là câu chuyện trai trẻ tìm kiếm lợi ích vật chất từ phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít mối quan hệ chênh lệch tuổi tác được xây dựng trên nền tảng tình cảm chân thành.

Trên các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc, có một cặp đôi thu hút hơn 1,31 triệu người theo dõi. Người vợ hơn chồng 16 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng, còn người chồng là người mẫu châu Âu. Câu chuyện của họ được nhiều khán giả quan tâm không chỉ vì ngoại hình nổi bật, mà còn bởi hành trình tình yêu và hôn nhân kéo dài hơn 10 năm.

Nhân vật nữ là Nhiêu Mẫn, người Quảng Châu, từng là gương mặt quen thuộc trong làng quảng cáo và giải trí Trung Quốc. Chồng cô là Thomas, người mẫu đến từ Lithuania (Litva).

Cặp đôi thu hút hơn 1,31 triệu người theo dõi

Cuộc gặp định mệnh

Thomas sinh năm 1993 tại Lithuania – một quốc gia nhỏ ở châu Âu. Nhờ ngoại hình nổi bật, cao 1,95m, gương mặt sáng và vóc dáng chuẩn, anh sớm bộc lộ lợi thế hình thể.

Trong thời gian học đại học, Thomas bắt đầu quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và chủ động học tiếng Trung. Năm 19 tuổi, trong chuyến du lịch tới Quảng Châu, anh tình cờ được một công ty người mẫu phát hiện và mời hợp tác quảng cáo. Từ đó, Thomas chính thức bước vào ngành người mẫu tại Trung Quốc.

Thời điểm ấy, Nhiêu Mẫn 35 tuổi, đã ly hôn và đang nuôi con gái nhỏ. Trước đó, cô từng là gương mặt quen thuộc trong các quảng cáo lớn như Olay, Dabao, Head & Shoulders…, đồng thời tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu, Tùy Đường Anh Hùng Truyện, Đại Tống Khai Quốc…

Nhiêu Mẫn trẻ trung xinh đẹp dù ở tuổi U50

Cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc khiến Nhiêu Mẫn rút lui khỏi làng giải trí, nhưng sau ly hôn, cô quay lại làm việc để đảm bảo cuộc sống cho con.

Hai người gặp nhau lần đầu tại một quán bar. Thomas gần như "trúng tiếng sét ái tình", nhưng lần bắt chuyện đầu tiên không thành công. Ngày hôm sau, họ bất ngờ tái ngộ khi cùng tham gia một buổi chụp quảng cáo. Từ công việc, họ dần giữ liên lạc và trở nên thân thiết hơn.

Sau một thời gian tiếp xúc, Thomas thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Nhiêu Mẫn. Điều này khiến cô bất ngờ, bởi bản thân đã qua một lần đổ vỡ, lại hơn anh nhiều tuổi và có con riêng.

Nhiêu Mẫn chủ động nói rõ hoàn cảnh của mình và cho rằng hai người không phù hợp. Tuy nhiên, Thomas vẫn kiên định. Đáng chú ý, ban đầu anh che giấu tuổi thật, nói mình gần 30 tuổi. Khi mối quan hệ tiến xa hơn, Thomas mới thú nhận rằng anh mới chỉ hơn 19 tuổi.

Sự thật khiến Nhiêu Mẫn do dự, nhưng trước sự nghiêm túc và trách nhiệm của Thomas, cô dần chấp nhận mối quan hệ này.

Kết hôn và những năm tháng thử thách

Năm 2013, Nhiêu Mẫn và Thomas đăng ký kết hôn tại Quảng Châu. Sau hôn nhân, cả hai tiếp tục làm việc trong lĩnh vực người mẫu, sau đó chuyển hướng sang kinh doanh.

Nhiêu Mẫn từng dồn vốn mở cơ sở kinh doanh nhưng thất bại, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Trong giai đoạn khó khăn đó, Thomas là người gánh vác kinh tế gia đình, làm việc liên tục để trang trải cuộc sống. Khi Nhiêu Mẫn mang thai và sinh con, anh trực tiếp chăm sóc vợ con mà không dựa dẫm vào gia đình hai bên.

Sau nhiều năm nỗ lực, hai người trả hết nợ, ổn định cuộc sống và có thêm con chung. Gia đình hiện có 5 thành viên, các con chung sống hòa thuận.

Thomas yêu thương con riêng của vợ như con ruột

Hiện tại, Nhiêu Mẫn đã 47 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Khi được hỏi về "bí quyết trẻ lâu", cô chia sẻ ngắn gọn: "Có lẽ là vì sống trong tình yêu".

Câu chuyện của Nhiêu Mẫn và Thomas từng bị nghi ngờ là "trai trẻ dựa hơi phụ nữ lớn tuổi", song chặng đường hôn nhân hơn một thập kỷ với nhiều thăng trầm được xem là minh chứng cho sự gắn bó thực sự.

Mối quan hệ của họ cho thấy, trong một số trường hợp, tuổi tác và quốc tịch không phải là rào cản tuyệt đối của hôn nhân và tình cảm bền vững thường được kiểm chứng qua thời gian.