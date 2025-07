Người phụ nữ lột xác ngoạn mục sau giai đoạn tiền mãn kinh nhờ bổ sung đều 5 món mỗi ngày

Natalie Bushaw, 51 tuổi (đến từ Mỹ), đã đạt được thể lực đỉnh cao sau khi bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh ở độ tuổi 40. Bushaw dựa vào sự kết hợp giữa tập luyện sức mạnh, chế độ ăn giàu protein và thực phẩm bổ sung. Cô chia sẻ 5 loại thực phẩm bổ sung mà mình đang dùng, từ bột protein thuần chay đến các sản phẩm collagen.

Natalie Bushaw tập luyện 6 lần/tuần và ăn một chế độ ăn giàu protein. Rồi thời kỳ tiền mãn kinh của cô bắt đầu. Cô cảm thấy dù có làm gì đi nữa cũng không thể giảm cân.

"Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu khi tập luyện một cách có chiến lược và đều đặn như tôi mà không có thay đổi đáng kể nào", Bushaw, 51 tuổi, chia sẻ với Business Insider.

Bushaw đã đi khám bác sĩ và bắt đầu áp dụng liệu pháp thay thế hormone, giúp tăng khối lượng cơ và giảm tình trạng lú lẫn.

Natalie Bushaw thay đổi tươi mới sau giai đoạn tiền mãn kinh.

Nhưng phải đến khi Bushaw bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt hàng ngày và bổ sung thực phẩm chức năng, cô mới nhận thấy sự khác biệt lớn về thể chất và năng lượng. Dưới đây là những món thực phẩm bổ sung mà người phụ nữ này đã dùng:

1. Chất xơ

Pippert (một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Miora) khuyên Bushaw dùng chất xơ để cải thiện sức khỏe tuyến giáp và sức khỏe đường ruột của cô.

Cô sử dụng hỗn hợp chất xơ hòa tan và không hòa tan. Kết quả, cô "đi ngoài đều đặn hơn và nó thực sự giúp no nhanh, lâu hơn".

Igor Koturbash, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Bổ sung của Đại học Arkansas cho biết, thực phẩm bổ sung chất xơ có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả.

Có 2 loại thực phẩm bổ sung chất xơ chính: Hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan, khi được trộn với nước, tạo ra độ sệt giống như gel, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn vì bạn vẫn cảm thấy no. Mặt khác, chất xơ không hòa tan không tan trong nước và có thể giúp bổ sung vào phân, hỗ trợ các vấn đề như táo bón.

Cách tốt nhất để hầu hết mọi người bổ sung chất xơ là thông qua chế độ ăn uống. Tuy nhiên, thực phẩm bổ sung chất xơ có thể hữu ích cho những người có tiền sử các vấn đề sức khỏe như bệnh Crohn hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS) và nhạy cảm hơn với một số loại thực phẩm nhất định.

2. Collagen

Bushaw áp dụng 2 kiểu bổ sung collagen. Có ngày, cô uống collagen với nước. Có ngày, cô trộn collagen peptide vào sinh tố của mình.

Sau 3 tháng, cơ thể có sự thay đổi rõ rệt. "Tôi thề là tôi thấy tình trạng cellulite ở đùi giảm đi, còn tóc và da thì cải thiện rất nhiều", cô nói.

Cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy một lượng nhỏ collagen mỗi ngày, khoảng 5 đến 10 g, có thể giảm đau khớp và cải thiện kết cấu da. Mặc dù vậy, Richard Bloomer, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm chức năng và Dược phẩm của Đại học Memphis, nói với Business Insider rằng người tiêu dùng nên cảnh giác với một số thương hiệu hứa hẹn mang lại kết quả vượt trội.

3. Bột protein thực vật

Bushaw nhạy cảm với sữa và dùng bột protein thuần chay. Bloomer, người đã sử dụng bột protein trong 30 năm, cho biết đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người gặp khó khăn trong việc bổ sung lượng protein khuyến nghị hàng ngày chỉ từ chế độ ăn uống. "Thực tế là hầu hết mọi người đều bận rộn", ông nói. Sữa lắc thay thế bữa ăn là một lựa chọn tốt.

Bloomer cho biết bột protein thuần chay đã bị mang tiếng xấu trong vài năm qua khi mọi người "coi whey và trứng như những lựa chọn hàng đầu". Tuy nhiên, ông cho biết một số nghiên cứu gần đây "cho thấy loại protein thực vật pha trộn tốt có thể rất hiệu quả".

4. Sữa non

Bushaw uống vài muỗng sữa non mỗi ngày, sữa đầu tiên từ tuyến vú của động vật có vú sau khi sinh. Hầu hết sữa non thương mại đều đến từ bò, và hàm lượng lactose trong sữa non thấp hơn sữa bò. Ở người, sữa non thường có màu vàng trong vài ngày đầu cho con bú, đó là một phần lý do tại sao nó được gọi là "vàng lỏng".

Bushaw cho biết việc sử dụng sữa non đã "thay đổi cuộc chơi" về việc cải thiện tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch của cô. "Tôi không hề bị cảm lạnh hay bất kỳ triệu chứng nào khác trong suốt mùa đông kể từ khi bắt đầu", cô nói.

5. Vitamin tổng hợp hàng ngày

Bushaw uống một loại vitamin tổng hợp hàng ngày, được dùng vào buổi sáng và buổi tối. Cô cảm thấy nó rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của mình và các chuyên gia về thực phẩm bổ sung cũng đồng ý.

"Tôi nghĩ rằng vitamin tổng hợp hoặc khoáng chất tổng hợp là một chính sách bảo hiểm sức khỏe thực sự tốt và rẻ tiền", Bloomer chia sẻ, với tư cách là một người đã sử dụng vitamin tổng hợp trong nhiều năm.

Ông cho biết một số người, "đặc biệt là những người tập thể dục cường độ cao" như Bushaw, có thể cần thêm một vài chất dinh dưỡng. Về mặt chi phí, vitamin tổng hợp thường có giá cả phải chăng, xứng đáng đầu tư.

(Nguồn: She finds)