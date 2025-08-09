Người phụ nữ gửi tiết kiệm 10,9 tỷ đồng, chưa kịp sinh lãi số dư đã về 0, khởi kiện thì ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi cũng là nạn nhân”

Tháng 6/2009, chị Vương Nham ở Sơn Tây, Trung Quốc, được một đối tác kinh doanh nhờ hỗ trợ “người bạn” làm trong ngành ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu bằng cách gửi tiền tiết kiệm. Do công ty đang có sẵn nguồn tiền và cho rằng việc gửi tiết kiệm là an toàn, chị Vương đã rủ thêm 6 người trong công ty cùng tạo tài khoản và gửi tiền vào chi nhánh Vĩnh Lạc Uyển của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Chị Vương gửi 3 triệu NDT (hơn 10,9 tỷ đồng). Nhóm 7 người của chị gửi tổng cộng hơn 40 triệu NDT (hơn 146 triệu đồng).

Từ khi gửi đến cuối năm 2010, chị Vương không đụng đến số tiền này. Mãi đến khi công ty cần chuyển địa điểm làm việc, cả 7 người trên dự định rút tiền thì ngân hàng bất ngờ từ chối với lý do… thiếu vốn cuối năm. Theo quy định, việc rút số tiền trên 50.000 NDT phải đặt lịch trước. Tuy nhiên, dù nhiều lần liên hệ cả qua điện thoại và đến trực tiếp ngân hàng, chị Vương vẫn không thể thực hiện được việc đặt lịch.

Ảnh minh hoạ: internet

Nghi ngờ có vấn đề, ngày 21/12/2010, chị Vương mang sổ tiết kiệm đến một chi nhánh khác của ABC để tra cứu. Kết quả khiến người phụ nữ này vô cùng sửng sốt: Sổ tiết kiệm ghi rõ khoản 3 triệu NDT đã bị rút vào ngày 29/6/2009, ngay trong ngày chị gửi tiền. Khi hỏi những người bạn của mình, chị Vương được biết họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Không chần chừ, chị Vương và nhóm bạn lập tức báo công an. Kết quả điều tra xác nhận toàn bộ tiền trong các sổ tiết kiệm đã biến mất. Theo sao kê từ chi nhánh Vĩnh Lạc Viện, toàn bộ 3 triệu NDT của chị Vương đã được chuyển đến tài khoản của một cá nhân họ Triệu, với chữ ký của chính chị và nhân viên giao dịch. Phía ngân hàng sau khi kiểm tra cũng thừa nhận có một số giao dịch được xử lý bằng phương thức “bất thường”.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với chị Vương mà còn với nhiều người gửi khác. Trong vụ việc này, tổng cộng có 17 người mất tiền với thiệt hại lên tới 68,6 triệu NDT (hơn 250 tỷ đồng). Phía cơ quan chức năng cho biết toàn bộ số tiền trên được chuyển đi thông qua 30 giao dịch, chảy vào tài khoản của hai cá nhân họ Triệu và họ Nhạc, trong thời gian từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2011.

Kết quả điều tra còn cho thấy loạt giao dịch này đều có dấu hiệu bất thường: sổ tiết kiệm không ghi thông tin rút tiền, chữ ký không khớp, một số biên lai ghi rõ cùng một người vừa là người gửi vừa là người nhận. Một lãnh đạo ngân hàng nhận định: “Những giao dịch này không tuân theo quy trình nghiệp vụ, có biểu hiện bị can thiệp bất hợp pháp”.

Cuối cùng, công an địa phương xác định nhiều nhân viên ngân hàng liên quan đến vụ việc trên. Ngoài ra, ông Trương Khiêm – Tổng giám đốc một công ty bất động sản – bị nghi là người cuối cùng nhận số tiền bị mất. Người này hiện đã bỏ trốn, trong khi 5 người liên quan đã bị bắt giữ.

Ảnh minh hoạ: internet

Sau khi chân tướng vụ việc được làm rõ, chị Vương cùng 6 người bạn đã khởi kiện ngân hàng trên ra tòa, buộc chi nhánh này phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã mất. Toà án sơ thẩm đã ra phán quyết yêu cầu ngân hàng phải bồi thường toàn bộ số tiền bị mất cho các nguyên đơn.

Tuy nhiên, phía ngân hàng cho rằng họ cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Đơn vị này cho biết đây không đơn thuần là tranh chấp hợp đồng gửi tiền, mà là một phần trong vụ án lừa đảo có yếu tố hình sự. Vì vậy, đơn vị này đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Sơn Tây.

Dù kết quả kháng cáo không được công bố chính thức song qua vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần hết sức thận trọng khi tham gia các sản phẩm tài chính. Khi có tiền gửi tiết kiệm,nên theo dõi biến động tài khoản, không bỏ qua bất kỳ thông báo nào từ ngân hàng, đặc biệt là các tin nhắn liên quan đến giao dịch. Việc phát hiện sớm bất thường sẽ giúp gia tăng cơ hội bảo vệ tài sản và đòi quyền lợi chính đáng.