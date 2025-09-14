Người phụ nữ 52 tuổi được cho là đã chết, gia đình đưa đi hoả táng thì điều "lạ" xảy ra

Không ít câu chuyện "người chết sống dậy" vô cùng ly kỳ đã xảy ra và trở thành đề tài thu hút sự tò mò của nhiều người.

Đầu năm ngoái, bà Bujji Aamma, 52 tuổi, ở Berhampur (Ấn Độ), bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà. Nạn nhân bị bỏng nửa người được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trường Cao đẳng Y tế MKCG. Sau đó, bà được xuất viện về nhà nhà nhưng tình trạng vẫn rất xấu.

Tài chính eo hẹp, gia đình không thể đưa bà đến bệnh viện khác để điều trị thêm và vài ngày sau, bà không mở mắt nữa.

Chồng của Aamma, ông Sibaram Palo, cho rằng vợ đã không qua khỏi nên sắp xếp đưa thi hài đến nơi hỏa táng trong một chiếc xe tang.

Ông nói với Times of India : "Chúng tôi nghĩ rằng bà ấy đã chết nên thông báo cho mọi người và sắp xếp một chiếc xe tang để chở thi thể đến nơi hỏa táng".

Ảnh minh hoạ.

Bà K Chiranjibi - người đi cùng thi hài của bà Aamma trên xe tang - cho biết mọi người chuẩn bị giàn thiêu hòa táng gần như xong thì bà ấy mở mắt.

Bà Chiranjibi chia sẻ: "Ban đầu chúng tôi rất sợ hãi vì chưa bao giờ chứng kiến điều đó, mặc dù chúng tôi từng nghe một số câu chuyện như vậy".

Người lái xe tang, ông Khetrabashi Sahu, đón "thi thể" của bà Aamma từ nhà gia đình bà lúc 9h, và nửa giờ sau đó đưa bà trở về nhà "còn sống và còn thở", từ khu hỏa táng, theo truyền thông địa phương.

Theo nhà hỏa táng, cư dân địa phương không cần trình giấy chứng tử để thực hiện nghi lễ cuối cùng cho một thành viên trong gia đình.

Nghi thức cuối cùng cực kỳ quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và gắn liền với môi trường tự nhiên. Khi một người chết, thi thể được đặt trên thảm cỏ hoặc sàn nhà. Điều này tượng trưng cho cái chết xảy ra trong vòng tay của đất.

Một loại nước đặc biệt được rót vào miệng người đã khuất, người nhà thắp nến và đặt một bát cơm gần thi thể. Thi thể sau đó phải được đưa đến lò hỏa táng và đôi mắt được che lại.

May mắn thay, gia đình Bujji Aamma rõ ràng đã bỏ sót chi tiết này nên họ có thể nhận thấy khi bà mở mắt trên xe tang.

Đây không phải lần đầu tiên ghi nhận trường hợp người sống dậy từ "cõi chết".

Năm 2014, một bệnh viện ở New York tuyên bố một phụ nữ chết não sau khi dùng thuốc quá liều. Người phụ nữ này đã tỉnh dậy ngay sau khi được đưa đến phòng phẫu thuật để lấy nội tạng.

Một trường hợp khác, Janina Kolkiewicz, 91 tuổi, được các bác sĩ xác định qua đời khi trái tim bà ngừng đập và không còn thở nữa. Mọi người chuẩn bị các nghi lễ mai táng cho bà trong bệnh viện, 11 giờ sau, Janina Kolkiewicz bỗng nhiên tỉnh dậy bày tỏ thèm uống trà và ăn bánh kếp. Bà trở thành một hiện tượng "từ cõi chết trở về".

Năm 2001, một người đàn ông 66 tuổi bị ngừng tim trong ca phẫu thuật phình động mạch bụng. Bác sĩ suốt 17 phút nỗ lực hồi sức tim phổi, khử rung tim..., bệnh nhân vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng các bác sĩ xác định anh ta đã chết. Tuy nhiên, bất ngờ tim người đàn ông này hoạt động trở lại trong 10 phút sau.

Theo các nhà khoa học, những câu chuyện chết đi sống lại tưởng như phi thường này là dấu hiệu của hội chứng Lazarus.

Hội chứng Lazarus, hay hiện tượng Lazarus là sự phục hồi hệ tuần hoàn muộn tự phát (ROSC) sau khi ngừng hồi sức tích cực.

Theo một báo cáo vào năm 2007 của nhà khoa học Vedamurthy Adhiyaman và các cộng sự, trong khoảng 82% trường hợp mắc hội chứng Lazarus được ghi nhận, ROSC xảy ra trong vòng 10 phút sau khi ngừng hô hấp nhân tạo và khoảng 45% bệnh nhân phục hồi thần kinh.

Nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng Lazarus vẫn chưa rõ ràng, một số giả thuyết được đưa ra. Vài nhà nghiên cứu cho rằng Lazarus có thể là sự tích tụ áp lực trong lồng ngực do hồi sức tích cực gây ra. Sau khi ngừng hô hấp nhân tạo, áp lực này được giải phóng dần và khiến tim hoạt động trở lại.

Một giả thuyết khác là tác dụng chậm của các loại thuốc được sử dụng trong hồi sức tích cực, chẳng hạn như adrenaline.

"Có thể thuốc được tiêm qua tĩnh mạch ngoại biên không được phân phối đến trung tâm do sự hồi lưu của tĩnh mạch bị suy yếu. Do đó, khi quá trình hồi lưu tĩnh mạch được cải thiện, thuốc có thể được đẩy đi và từ đó góp phần khôi phục tuần hoàn", Adhiyaman và các đồng nghiệp giải thích.

Một nguyên nhân khác dẫn tới hiện tượng Lazarus là tăng kali máu. Khi kali trong máu tăng khiến ROSC chậm lại. Rất ít trường hợp mắc hội chứng Lazarus được báo cáo nên việc tìm ra cơ chế chính xác đằng sau tình trạng này là rất khó.