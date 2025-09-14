Đang ngồi xem tivi, 2 con tử vong, bố nguy kịch, sự thật bất ngờ phía sau nhà

Vụ việc đau lòng này xảy ra ở Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn khi đang xem tivi cùng cha tại làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, vào đêm 7/9 (giờ địa phương).

Con rắn cạp nia do người dân phát hiện ở hiện trường. Ảnh: News18.

Theo News 18 đưa tin các nạn nhân tử vong được xác định là Kunal và Ishant Dahare, con của anh Dinesh Dahare.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h tối khi gia đình đang xem tivi, bỗng cả hai đứa trẻ đều đột nhiên nôn ói khiến gia đình phải gọi bác sĩ. Khi bác sĩ không thể xác định nguyên nhân, ông khuyên nên đưa 2 đứa trẻ đến một bệnh viện tư ở Gondia.

Ishant, con trai út, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kunal được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Đáng chú ý, người bố Dinesh cũng có triệu chứng sau khi bị rắn cắn, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Điều đáng nói, "ban đầu, không ai nhận ra mình bị rắn cắn. Các triệu chứng xuất hiện sau đó", một viên chức cánh sát nắm rõ vụ việc cho biết.

Sau vụ việc thương tâm, dân làng đã kiểm tra xung quanh nhà và phát hiện một con rắn cạp nia, còn được gọi là Dandekar, họ đã giết chết nó. Được biết, loài rắn này nổi tiếng với vết cắn không đau, thường không được phát hiện cho đến khi các triệu chứng xuất hiện.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Vừa qua cũng tại Ấn Độ, theo NDTV, một vụ việc thương tâm do rắn cắn cũng đã xảy ra ở làng Rajpur, bang Chhattisgarh vào đêm ngày 8/9 (giờ địa phương).

Bé Rituraj Harijan (9 tháng tuổi) và chị gái Amita Harijan (11 tuổi) đã bất ngờ bị rắn độc cắn khi đang ngủ cùng các thành viên khác trong gia đình. Thay vì đưa các em đến bệnh viện để điều trị, bố mẹ lại đã đưa hai chị em đến gặp một thầy lang ở địa phương, người được cho là có thể trích xuất nọc độc từ cơ thể ra ngoài với hi vọng có thể cứu sống các con.