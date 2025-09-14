Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất

Một tiểu hành tinh gần Trái Đất đã lẩn khuất không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ cho đến khi một kính viễn vọng ở Hawaii phát hiện ra nó vào đầu năm nay. Nó có thể là tiểu vệ tinh mới nhất của Trái Đất.

"Mặt trăng giả" này có thể đã theo hành tinh của chúng ta bay quanh quỹ đạo trong nhiều thập kỷ mà không bị phát hiện. Hội Hành tinh (Planetary Society) cho biết, các tiểu vệ tinh "giống như một trò ảo thuật hấp dẫn". Chúng là các tiểu hành tinh mà - từ góc nhìn của chúng ta trên Trái Đất - dường như đang quay quanh hành tinh của chúng ta giống như Mặt Trăng vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng thực sự quay quanh Mặt Trời, chỉ tạm thời di chuyển qua hệ Mặt Trời cùng với hành tinh của chúng ta.

Nếu trạng thái của tiểu hành tinh mới được phát hiện, được gọi là 2025 PN7, được xác nhận thì nó sẽ không phải là vật thể duy nhất dường như hoạt động như một vệ tinh của Trái Đất. Đồng tác giả nghiên cứu, Carlos de la Fuente Marcos (Đại học Complutense Madrid) cho biết có bảy tiểu vệ tinh khác được biết đến trong quỹ đạo giống Trái Đất và chúng "đầy bất ngờ". Trong số những tiểu vệ tinh này, 2025 PN7 là "tiểu vệ tinh nhỏ nhất và kém ổn định nhất được biết đến của Trái Đất", ông de la Fuente Marcos nói với Live Science.

Tiểu hành tinh mới được phát hiện chỉ rộng 19 mét, nhỏ hơn một chút so với thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk (Nga) vào năm 2013. Tiểu hành tinh này chính thức được phân loại là có độ sáng cấp 26, nghĩa là nó chỉ có thể nhìn thấy qua kính thiên văn tốt. (Cấp sao càng thấp thì vật thể càng sáng. Để so sánh, hầu hết các ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều có cấp sao là 6 hoặc thấp hơn, và ngôi sao sáng Sirius có cấp sao khoảng -1,5.)

Phát hiện tiểu vệ tinh tiềm năng đã được công bố vào ngày 2 tháng 9 trên tạp chí Research Notes of the American Astronomical Society (AAS). Tạp chí này, không được bình duyệt, nhằm mục đích cho phép các tác giả "nhanh chóng" chia sẻ các mục quan tâm với cộng đồng thiên văn học, với các bài báo "được người biên tập kiểm duyệt về tính phù hợp và định dạng trước khi xuất bản" thay cho việc bình duyệt. Cách tiếp cận đó cho phép các tác giả nghiên cứu Carlos de la Fuente Marcos và Raúl de la Fuente Marcos, cũng thuộc Đại học Complutense Madrid, công bố phát hiện của họ một cách nhanh chóng.

Một thông tư chính thức ngày 29 tháng 8 về 2025 PN7 từ Liên đoàn Thiên văn Quốc tế cho thấy dữ liệu về vật thể này chỉ có từ ngày 30 tháng 7, trong các quan sát của kính viễn vọng Pan-STARRS1 của Đài quan sát Haleakalā ở Maui (Hawaii). Việc chỉ định tiểu vệ tinh lần đầu tiên được đề xuất cho 2025 PN7 bởi nhà báo người Pháp kiêm nhà thiên văn nghiệp dư Adrien Coffinet, người đã đăng bài vào ngày 30 tháng 8. Coffinet viết: "2025 PN7 dường như là một tiểu vệ tinh của Trái Đất trong 60 năm tới". Một người khác trong nhóm cho biết, từ quỹ đạo của vật thể, có vẻ như nó đã bay gần chúng ta khoảng bảy thập kỷ.

Vậy tại sao các nhà thiên văn học không nhận thấy 2025 PN7 trước đây? Ông de la Fuente Marcos cho biết: "Nó nhỏ, mờ và các cửa sổ khả kiến của nó từ Trái Đất khá bất lợi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó không được chú ý trong thời gian dài như vậy". Có thể có nhiều tiểu vệ tinh hơn đang ẩn náu ngoài kia. Ông de la Fuente Marcos nói thêm rằng Đài quan sát Vera C. Rubin, gần đây đã đi vào hoạt động và có thể quét tìm các vật thể như thế này, "có thể khám phá ra nhiều vật thể hơn nữa giống như 2025 PN7".

Nguồn: Live Science