Bị bắt quả tang quay lén dưới váy phụ nữ, tên biến thái nhảy khỏi tầng 4

Một thanh niên 21 tuổi bị thương nặng và hiện đang hôn mê sau khi nhảy từ tầng 4 của trung tâm thương mại ở Nonthaburi, Thái Lan vào ngày 12/9 để tránh bị chính quyền bắt giữ.

Sự việc xảy ra sau khi người đàn ông bị bắt quả tang đang quay video dưới váy một người phụ nữ tại Trung tâm thương mại Central Westgate ở quận Bang Yai.

Hiện trường vụ việc.

Theo tờ Bangkok Post, người đàn ông này đã sử dụng iPad để bí mật quay video dưới váy người phụ nữ trên tầng 4 của trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nạn nhân đã phát hiện hành vi này và ngay lập tức kêu cứu.

Sau đó, lực lượng an ninh trung tâm thương mại đã phối hợp với cảnh sát địa phương để bắt giữ nghi phạm, theo xác nhận của Cảnh sát trưởng Bang Yai, Đại tá Siriphop Anusiri.

Người đàn ông đã bị bắt giữ, nhưng trong quá trình thu thập bằng chứng, anh ta đã hoảng sợ và cố gắng trốn thoát.

Trong trạng thái hoảng loạn, nghi phạm đã ném túi xách và nhảy từ tầng 4 của trung tâm thương mại xuống đất vào khoảng 7h40 tối.

Theo tờ The Thaiger, cú ngã đã khiến người đàn ông bị gãy nhiều xương và chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Anh ta được đưa đến bệnh viện, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê.

Cảnh sát địa phương tuyên bố rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chiếc iPad của nghi phạm sẽ được sử dụng làm bằng chứng quan trọng trong vụ án.

Chính quyền cũng xác nhận rằng hành động pháp lý sẽ được thực hiện sau khi tình trạng của nghi phạm ổn định.