Người phụ nữ 4 năm kỳ công dưỡng tóc, 2 lần cắt được 70cm tóc óng ả tặng bệnh nhân ung thư

4 năm kỳ công nuôi dưỡng tóc hư tổn thành mái tóc dài suông mượt

"Bản thân mình đã cho được gì? Đã góp được gì về mặt tinh thần cho các bệnh nhân ung thư chưa?", đó là câu hỏi mà Hà My (SN 1994, hiện sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tự hỏi bản thân sau khi vô tình đọc được bài viết của một bệnh nhân ung thư trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cô đã quyết định hiến mái tóc mà mình đã dày công nuôi dưỡng để tặng các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Để có mái tóc dài, suông mượt, óng ả đem hiến tặng là cả một hành trình My cố gắng dành công sức để phục hồi, nuôi dưỡng. My kể, trước đây cô đã từng làm tóc 3 - 4 lần và thường xuyên làm đẹp bằng những cách như uốn, duỗi, nhuộm,... Điều này khiến tình trạng tóc của My ngày càng yếu, khô sần, chẻ ngọn. Có lần, tóc My bị hư hỏng nghiêm trọng do tẩy tóc, phần da đầu bị tổn thương.

Mái tóc dài được My nuôi dưỡng suốt 4 năm.

Nghĩ đến câu nói: "Cái răng cái tóc là góc con người", 4 năm trở lại đây, My bắt đầu nuôi dưỡng lại mái tóc hư tổn. Đầu tiên, cô nhiều lần cắt tóc ngắn để loại bỏ phần tóc bị hư tổn. Sau đó, My chăm sóc kỹ càng để tóc ra được lớp khác khỏe mạnh hơn. Khi tóc đã phục hồi, cô hạn chế sử dụng dầu gội đầu có chứa những thành phần gây khô, hư tóc, hạn chế làm đẹp tóc bằng nhiệt và tuyệt đối không nhuộm hay tẩy tóc.



"Năm 2018 mình mang thai con đầu lòng, từ thời điểm đó là hầu như mình không gội đầu bằng dầu gội có chứa hóa chất mà thay vào đó là gội bằng bồ kết, vừa rẻ lại vừa tốt. Bồ kết mình mua về rang khô, sau đó xay nhỏ vừa chứ đừng nhuyễn quá. Mỗi lần gội đầu, mình chỉ cần cho bồ kết vào túi lọc, pha với nước ấm, bóp mạnh tay để bồ kết ra hết chất rồi lấy phần nước đó pha thêm với lượng nước vừa đủ gội đầu là được. Trong khi gội, mình chịu khó ngâm phần tóc vào nước bồ kết khoảng 5 phút cho tóc thật khỏe.

Ban đầu mới gội mọi người có lẽ sẽ hơi khó chịu vì cảm giác bị bết. Nhưng dùng quen thì sẽ thấy không có vấn đề gì.

Những năm gần đây, thỉnh thoảng My chỉ uốn tóc bằng que không nhiệt.

Gội đầu bằng bồ kết là bí quyết làm đẹp mái tóc của My.

Một tuần mình gội đầu bằng bồ kết 2 lần, gội xong để khô tự nhiên, hạn chế sấy nhiệt. Cùng với đó, mình kết hợp ủ tóc 1 tuần/lần bằng bơ với trứng gà hoặc nước cặn gạo để tóc khỏe hơn, giảm khô. Duy trì như vậy một thời gian, mình thấy tóc giảm rụng hẳn, khỏe, bóng mượt, nhanh dài. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ cũng góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng mái tóc đẹp", My chia sẻ bí quyết dưỡng tóc.

Quyết định hiến 70cm cho bệnh nhân ung thư

Khi con trai được 1 tuổi, My quyết định cắt tóc ngắn đến vai. Phần tóc cắt được dài 30cm, My chia làm 2 khoanh và giữ gìn cẩn thận. Sau đó, bà mẹ một con tiếp tục hành trình nuôi dưỡng mái tóc cho đến gần đây, mái tóc đã dài đến ngang hông.

My từng nghĩ lần này cô sẽ không cắt tóc nữa mà sẽ tiếp tục nuôi và chăm sóc mái tóc của mình tốt hơn nữa. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi My quyết định hiến mái tóc dài óng ả cho bệnh nhân ung thư.

Mái tóc nhiều người mơ ước

4 khoanh tóc với tổng độ dài 70cm được My đem hiến tặng.

Cách đây ít hôm, My cắt được 40cm tóc đen nhánh, suông mượt để lại trở về với mái tóc ngang vai. Tổng hai lần cắt tóc, My được 4 khoanh tóc dài, bà mẹ trẻ cột cẩn thận từng khoanh và gửi tặng toàn bộ cho bệnh nhân ung thư.



Khi được hỏi có cảm thấy tiếc mái tóc của mình không? My bộc bạch: "Tóc ngắn rồi sẽ lại dài, mình nuôi một năm là tóc lại mọc dài ngay mà, nhanh lắm". My mong rằng những khoanh tóc của mình sẽ mang lại tinh thần và nụ cười cho các bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật.

Ảnh: NVCC