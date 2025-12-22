Người phụ nữ 39 tuổi tử vong vì ăn theo cách "lạ đời"

Những năm qua đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn uống theo chế độ "cục đoan". Cô gái trẻ mang quốc tịch Ba Lan qua đời vì suy kiệt sau khi theo đuổi một chế độ ăn uống cực đoan mang tên "thuần trái cây".

Trước đó một trường hợp điển hình là Zhanna Samsonova, một người theo chủ nghĩa ăn kiêng thuần chay, đã qua đời ở tuổi 39 vào năm 2023 sau một thời gian chỉ toàn ăn các loại trái cây lạ tại Malaysia.

Được biết, cô gái quốc tịch Nga này thường xuyên quảng cáo về thực phẩm tươi sống trên các mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram với biệt danh Zhanna D'Art, thu hút hàng triệu người xem.

Mẹ của Zhanna cho rằng con gái bà bị nhiễm trùng do mắc một bệnh giống như bệnh tả. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết chính của cô vẫn chưa công bố.

Trước khi qua đời, Zhanna Samsonova là người ủng hộ chế độ ăn chay với những thực phẩm chưa nấu chín, người phụ nữ này tuyên bố cô đã theo đuổi "chế độ ăn thuần chay với nguyên liệu thô hoàn toàn" trong vòng 4 năm qua, theo đó cô chỉ ăn "trái cây, mầm hạt hướng dương, sinh tố trái cây và nước ép."

Một người bạn khác khẳng định trong 7 năm qua, Zhanna chỉ ăn các loại mít và sầu riêng.

"Tôi thấy cơ thể và đầu óc mình thay đổi hàng ngày," Zhanna Samsonova cho biết khi mô tả chế độ ăn uống của mình, "Tôi yêu con người mới của mình và sẽ không bao giờ quay trở lại với những thói quen trước đó."

Theo Foodfluencer, chế độ ăn thực phẩm thô của Zhanna được cho là lấy cảm hứng khi cô nhìn thấy những người nhìn già hơn nhiều so với tuổi thật của họ, mà cô cho rằng đó là do chế độ ăn vặt không lành mạnh.

Đáng chú ý trên các phương tiện truyền thông xã hội, Zhanna mô tả về chế độ ăn uống của mình là: "Tôi ăn đồ ăn đơn giản, dù tôi có nhiều kinh nghiệm với tư cách là một đầu bếp chuyên đồ ăn thô. Tôi thích tạo công thức nấu ăn của riêng mình và truyền cảm hứng để mọi người ăn uống lành mạnh hơn."

Tuy nhiên, điều không may là bạn bè của cô ấy lại tin rằng chính hành động lựa chọn thực phẩm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy.

Chế độ ăn thuần chay: Lợi ích và hạn chế cho sức khoẻ là gì?

Lợi ích:

Theo Healthline, mặc dù chế độ ăn thực phẩm thô có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - bao gồm giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường - nhưng chế độ này vẫn có những nhược điểm, đặc biệt là khi không được lên kế hoạch tốt.

Ngoài những lợi ích sức khỏe được liệt kê ở trên, việc tuân theo chế độ ăn thuần chay có thể mang lại những lợi ích sức khỏe bổ sung như:

- Nguy cơ ung thư thấp hơn.

- Giảm triệu chứng viêm khớp.

- Giảm nguy cơ chức năng thận kém.

- Giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

- Giảm nguy cơ cao huyết áp.

Những rủi ro với sức khỏe

Chế độ ăn thuần chay có thể có lợi cho một số người, nhưng không phải là không có rủi ro. Với việc không tiêu thụ thịt (nguồn protein chính trong chế độ ăn uống), việc cung cấp đủ protein thường là mối quan tâm của chế độ ăn thuần chay. Người ăn chay phải có chủ ý nạp đủ protein thực vật mỗi ngày.

Ngoài ra, protein trong nhiều loại thực vật không được coi là protein hoàn chỉnh, nghĩa là chúng không cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu cần thiết cho sức khỏe tối ưu. Do đó, điều quan trọng là phải thay đổi nguồn protein từ thực vật để đảm bảo tất cả các axit amin thiết yếu được tiêu thụ thường xuyên.

Một mối quan tâm khác khi tuân theo chế độ ăn thuần chay là loại trừ các nhóm thực phẩm (thịt, cá và các sản phẩm từ sữa) thường cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể chúng ta. Một số chất dinh dưỡng cần quan tâm là vitamin B12, vitamin D, i-ốt, canxi, kẽm và axit béo omega-3.

Mỗi chất dinh dưỡng này đều có vai trò quan trọng trong cơ thể và khi thiếu hụt có thể dẫn đến những hậu quả về sức khỏe, chẳng hạn như tăng nguy cơ thiếu máu, gãy xương, thiểu cơ (mất dần khả năng hoạt động của cơ thể).

Để đảm bảo sức khỏe được tốt nhất khi thực hiện chế độ ăn thuần chay, bạn cần chú ý những điều sau:

- Theo dõi dinh dưỡng: Hãy theo dõi việc cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bằng cách lập kế hoạch và theo dõi thực đơn hàng ngày. Nếu cần, bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo chế độ ăn của bạn cân đối.

- Cần đa dạng hóa thực đơn: Để đảm bảo cung cấp đủ các chất dinh dưỡng và tránh sự nhàm chán, hãy đa dạng hóa thực đơn của bạn bằng cách thử nghiệm và chế biến các món ăn mới từ các nguồn thực phẩm chay.

- Kiểm tra nguồn gốc thực phẩm: Để bảo vệsức khỏe khi mua thực phẩm, hãy đảm bảo kiểm tra nguồn gốc và chất lượng của chúng. Chọn những sản phẩm hữu cơ và chất lượng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

