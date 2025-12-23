Người phụ nữ 34 tuổi tử vong vì ngày nào cũng uống thứ nước "vạn người mê"

Uống nước ngọt thường xuyên sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe, trong đó có những bệnh nghiêm trọng chứ không chỉ đơn thuần là sâu răng hay da mụn. Thời gian qua đã ghi nhận những trường hợp tử vong do uống quá nhiều nước ngọt trong thời gian ngắn.

Điển hình, vào năm 2020 trường hợp một người phụ nữ 34 tuổi tên Amy Louise Thorpe sống ở New Zealand qua đời tại nhà riêng ở Invercargill.

Uống quá nhiều nước ngọt trong thời gian dài khiến người phụ nữ 34 tuổi tử vong. Ảnh minh họa.

Nhân viên điều tra David Robinson thông báo, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Amy chính là việc tiêu thụ quá nhiều nước có ga. Mỗi ngày, cô uống 2 lít nước ngọt và khoảng 500 ml tới một lít nước tăng lực.

Amy có tiền sử bị động kinh và kể từ khi có bầu, tần suất co giật của cô tăng lên mỗi tuần một cơn.

Trước khi qua đời, Amy Louise có biểu hiện lạ, người mẹ trẻ được gợi ý tới gặp chuyên gia sản, phụ khoa. Bác sĩ nhận định, cô không có khả năng kiểm soát các rối loạn co giật.

Một tháng trước khi tử vong, Amy tới gặp bác sĩ thần kinh học Graeme Hammond-Tooke. Vị này gợi ý cô nên thử các loại thuốc chống động kinh hoặc vào viện để đo điện não.

Các mẫu máu và nước tiểu của Amy cho thấy lượng caffeine và nicotine lớn. Cô là người nghiện thuốc lá nặng và uống nhiều nước ngọt. Bạn đời của Amy cho biết, cô còn bị trầm cảm, căng thẳng và ngưng thở khi ngủ. Ba ngày trước khi mất, cô trải qua một cơn co giật.

Bác sĩ thần kinh học Hammond-Tooke cho hay, uống các loại nước có nhiều caffeine sẽ tăng nguy cơ động kinh. Loại chất này cũng làm giảm tác dụng của một số loại thuốc.

"Với bệnh nhân Amy Louise Thorpe, tôi nghĩ có thể lượng caffeine quá mức khiến việc kiểm soát co giật khó khăn. Ngoài ra, sức khỏe của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng", vị bác sĩ này cho hay.

Điều tra viên Robinson khẳng định, việc công bố trường hợp này sẽ cảnh báo cộng đồng về các nguy hiểm tiềm tàng của việc dùng caffeine quá nhiều.

Cũng tại New Zealand, trước đó vào năm 2010, một phụ nữ đã tử vong sau khi uống 8 lít nước ngọt mỗi ngày trong một vài năm. Năm 2018, một nghiên cứu ở Canada cho thấy nước tăng lực có thể gây ra các tác dụng phụ như đau tim và co giật ở trẻ.

Nhiều nhà vận động ở Anh cũng từng kêu gọi chính phủ cấm bán nước tăng lực cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Tác hại khôn lường khi uống nhiều nước ngọt có ga

Hầu hết mọi người đều biết rằng uống các loại nước ngọt đóng chai, bao gồm cả nước ngọt có ga không mang lại giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà ngược lại, chúng còn gây nhiều tác hại đối với cơ thể.

- Béo phì: Nước ngọt có ga là đồ uống hấp dẫn được sử dụng để giải khát trong mùa hè nóng bức. Thế nhưng, loại đồ uống này có thể dẫn gây béo phì, huyết áp cao hay tiểu đường nếu sử dụng quá nhiều.

- Gây bệnh hen suyễn: Hóa chất sodium benzoate được sử dụng làm chất bảo quản trong nước ngọt làm tăng lượng muối, giảm chất khoáng kali trong thức ăn. Một số nghiên cứu cho thấy sodium benzoate còn gây ra phát ban, hen suyễn và bệnh chàm.

- Xói mòn men răng: Với độ pH là 3.1, nước ngọt có tính axit cao. Theo phân tích dữ liệu kiểm tra răng miệng của Đại học Michigan (Mỹ), axit có khả năng hòa tan men răng, vì vậy người lớn uống nhiều hơn 3 lon nước ngọt mỗi ngày sẽ có sức khỏe răng miệng tồi tệ hơn người khác. Hiệp hội Nha khoa Anh cho biết, axit carbonic trong nước có ga làm xói mòn men răng, tăng nguy cơ sâu răng.

- Các vấn đề về tim mạch: Hầu hết nước ngọt có ga đều chứa lượng fructose cao, chất làm ngọt tăng hội chứng chuyển hóa. Đây là yếu tố làm tăng hàm lượng cholesterol, gây bệnh tiểu đường và tim mạch.

- Ảnh hưởng khả năng sinh sản: Nước ngọt có chứa chất gây rối loạn nội tiết bisphenol A (chất nhân tạo để sản xuất nhựa PC). Chất này góp phần làm tăng nguy cơ ung thư, tàn phá hệ thống nội tiết, gây dậy thì sớm và nguy cơ vô sinh cao.

- Gây loãng xương: Uống nhiều nước ngọt có thể gây loãng xương bởi chứa axit photphoric, uống nước ngọt ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, dẫn đến các vấn đề như xương yếu, loãng xương. Ngoài ra, axit photphoric có thể tương tác với axit dạ dày dẫn đến tiêu hóa chậm, đồng thời chặn quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể.

- Bệnh tiểu đường: Nghiên cứu của Trường Y tế công cộng Harvard chỉ ra rằng uống 1-2 đồ uống có ga mỗi ngày tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 26%, so với những người uống một lần mỗi tháng.

- Gây hại cho gan: Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người uống 2 lon nước ngọt có ga mỗi ngày tăng 5 lần nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Đáng chú ý, chỉ sau 20 phút uống nước ngọt, lượng đường trong máu tăng đột ngột, dẫn đến tăng insulin. Khi đó, gan sẽ phản ứng bằng cách chuyển hóa đường thành chất béo. Điều này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, vấn đề liên quan đến cholesterol cao và huyết áp cao.

(Theo Vietnamnet, Lao Động)