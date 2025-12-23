Rối loạn lo âu - nhận biết sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, rối loạn lo âu trở thành một trong những rối loạn tâm thần phổ biến. Áp lực học tập, công việc, tài chính cùng sự tác động liên tục từ mạng xã hội khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo âu kéo dài nhưng không nhận biết được tình trạng bệnh lý.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ), rối loạn lo âu là tình trạng lo sợ quá mức, kéo dài và khó kiểm soát, khác với cảm giác lo lắng thông thường. Người bệnh thường xuyên căng thẳng, hồi hộp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập và lao động.

Các dấu hiệu sớm thường gặp gồm lo âu dai dẳng không rõ nguyên nhân, khó thư giãn, dễ cáu gắt, mất ngủ kéo dài, tim đập nhanh, run tay, vã mồ hôi, khó thở, đau đầu, rối loạn tiêu hóa. Một số trường hợp có xu hướng né tránh nơi đông người, hạn chế giao tiếp và thu hẹp các mối quan hệ xã hội.

Nguyên nhân làm gia tăng rối loạn lo âu được ghi nhận liên quan đến áp lực thi cử ở học sinh – sinh viên, khối lượng công việc lớn ở người trưởng thành, sang chấn tâm lý, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, thay đổi nội tiết, yếu tố di truyền và rối loạn dẫn truyền thần kinh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa khi tình trạng lo âu kéo dài trên hai tuần, ảnh hưởng đến giấc ngủ, học tập hoặc công việc; xuất hiện các cơn hoảng sợ tái diễn hoặc mệt mỏi kéo dài không tìm được nguyên nhân thực thể.

Nếu không được can thiệp kịp thời, rối loạn lo âu có thể dẫn đến mất ngủ mạn tính, trầm cảm, tăng nguy cơ bệnh tim mạch và suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, rối loạn lo âu có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm, thông qua tư vấn tâm lý, liệu pháp nhận thức - hành vi, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và kết hợp thay đổi lối sống lành mạnh. Việc thăm khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần giúp người bệnh được đánh giá toàn diện và điều trị theo phác đồ chuyên môn, góp phần bảo vệ sức khỏe tinh thần lâu dài.