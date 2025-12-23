Cẩn trọng với viêm bao gan do biến chứng viêm phụ khoa

Hai năm mong con nhưng chưa có kết quả, chị L.T.H. (28 tuổi, trú tại xã Tiên Đồng, Nghệ An) đến khám tại Khoa Phụ nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tâm trạng lo lắng. Trước đó, bệnh nhân thường xuyên đau âm ỉ vùng bụng dưới, thỉnh thoảng đau hạ sườn phải nhưng được chẩn đoán không có bất thường rõ rệt.

Qua thăm khám và chụp tử cung - vòi trứng, các bác sĩ phát hiện hai vòi trứng của bệnh nhân bị tắc, làm giảm đáng kể khả năng thụ thai tự nhiên. Để tìm nguyên nhân và xử trí, bệnh nhân được chỉ định nội soi ổ bụng thăm dò kết hợp thông vòi trứng.

Ca phẫu thuật do ThS.BS Lê Trọng Tài - Phó Trưởng khoa Phụ Nội tiết thực hiện. Khi tiếp cận ổ bụng, ekip ghi nhận hai vòi trứng dính chặt vào hố chậu, mạc nối và đại tràng, cho thấy tình trạng viêm vùng chậu kéo dài. Sau khi gỡ dính, vòi trứng được mở lại và tái lập lưu thông.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra toàn bộ ổ bụng, các bác sĩ phát hiện nhiều dải dính quanh bao gan, thậm chí gan dính vào thành bụng trước. Đây là hình ảnh điển hình của hội chứng Fitz-Hugh-Curtis - biến chứng hiếm gặp của viêm nhiễm phụ khoa, thường liên quan đến vi khuẩn Chlamydia.

Theo bác sĩ Lê Trọng Tài, viêm vùng chậu nếu không được điều trị triệt để không chỉ gây tắc vòi trứng, dẫn đến vô sinh mà còn có thể lan lên bao gan, gây đau hạ sườn phải kéo dài. Do triệu chứng dễ nhầm với bệnh lý gan mật, nhiều trường hợp bị bỏ sót nếu không can thiệp nội soi.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ không nên chủ quan với viêm phụ khoa. Việc khám phụ khoa định kỳ 1-2 lần mỗi năm và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản lâu dài.