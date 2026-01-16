Người phụ nữ 30 tuổi tử vong sau bữa tiệc với bạn bè, biết nguyên nhân ai cũng sốc

Giáo sư, bác sĩ Hứa Bỉnh Nghị -chuyên khoa gan, mật, tiêu hóa tại một bệnh viện ở Trung Quốc cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng men amylase trong máu tăng rất cao, dấu hiệu điển hình của viêm tụy cấp.

Đến sáng hôm sau, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng, xuất hiện triệu chứng thở gấp, chức năng thận suy giảm, buộc phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Theo China Times, người phụ nữ không uống rượu, không có tiền sử sỏi mật- hai nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp. Tuy nhiên, bệnh nhân thừa nhận đã bị tăng triglycerid trong máu suốt nhiều năm, từng dùng thuốc điều trị nhưng sau đó tự ý ngừng thuốc.

Người phụ nữ 30 tử vong sau bữa ăn thịnh soạn với bạn bè. Ảnh minh họa.

Sau khi thăm khám kết quả xét nghiệm triglycerid trong máu của người bệnh ghi nhận chỉ số này vượt quá 4.000 mg/dL, trong khi mức bình thường là dưới 150 mg/dL - cao gần gấp 30 lần. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, sử dụng máy thở. Sang ngày thứ hai, cô rơi vào tình trạng sốc. Dù được đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, cô vẫn không qua khỏi.

Các chuyên gia cho biết viêm tụy cấp là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến hoại tử tụy hoặc suy đa cơ quan chỉ trong vài ngày. Ngoài ra, tình trạng triglycerid cao kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ.

Được biết, nữ bệnh nhân cao khoảng 1,6m, nặng hơn 80kg. Dù còn trẻ, cô đã phải ra đi vì xem nhẹ tình trạng mỡ máu cao và tự ý ngừng điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện triglycerid trong máu vượt quá 500 mg/dL, người bệnh cần nhanh chóng đi khám và điều trị bằng thuốc theo chỉ định. Việc ngừng thuốc không có chỉ định y tế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cân nặng lý tưởng là bao nhiêu?

Trong số bốn triệu ca tử vong mỗi năm do mỡ thừa trong cơ thể, gần 40% nạn nhân chỉ thừa cân chứ không béo phì.

Đáng chú ý theo các nghiên cứu lớn nhất ở Mỹ và trên thế giới cho thấy chỉ số khối cơ thể bình thường vào khoảng 20-25 tương quan với tuổi thọ cao nhất. Khi bạn tổng hợp tất cả các nghiên cứu tốt nhất hiện có với thời gian theo dõi dài nhất, phạm vi lý tưởng đó có thể được thu hẹp hơn nữa thành 20-22, tức là khoảng 56-62 kg đối với người cao khoảng 1,7 mét.

Bạn có thể sử dụng biểu đồ cho cả hai giới dưới đây để xem cân nặng tối ưu của mình là bao nhiêu dựa trên chiều cao:

Cân nặng tối ưu dựa trên chiều cao

Chiều cao (mét) Cân nặng tối ưu (kg) 1,45 42-46 1,47 43,5-47,6 1,50 45-49,4 1,52 46-51,2 1,55 48-52,6

Chiều cao (mét) Cân nặng tối ưu (kg) 1,57 49,4-54,4 1,60 51,2-56,2 1,62 53-58 1,65 54,4-60 1,67 56,2-61,6

Chiều cao (mét) Cân nặng tối ưu (kg) 1,70 58-63,5 1,72 60-65,7 1,75 61,2-67,6 1,78 63-69,4 1,80 64,8-71,6

Chiều cao (mét) Cân nặng tối ưu (kg) 1,83 66,7-73,5 1,85 69-75,7 1,88 70,7-77,5 1,90 72,5-80 1,93 74,3-82

