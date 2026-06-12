Người phụ nữ 30 tuổi đột ngột tử vong sau khi giảm cân theo cách "vạn người mê" trong nhà tắm

Tưởng là "lột xác" ngoạn mục, ai ngờ người phụ nữ 30 tuổi lại tử vong đột ngột sau khi giảm cân quá nhanh. Ngay lập tức bác bác sĩ cảnh báo về những thói quen giảm cân tiềm ẩn nguy cơ "chết người".

Nhiều trường hợp trên thế giới đã ghi nhận hậu quả đau lòng do giảm cân quá nhanh hoặc thiếu kiểm soát, trong đó có điển hình là trường hợp người phụ nữ 30 tuổi tên Kaylee Cox ở Anh.

Gần đây, câu chuyện này được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Theo các bác sĩ, việc ép cân bằng những phương pháp cực đoan có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng tim mạch và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong đột ngột. Đây được xem là thói quen tiềm ẩn rủi ro chết người nếu không được thực hiện đúng cách và có sự theo dõi y khoa chặt chẽ.

Người phụ nữ xấu số này đã tử vong sau khi giảm cân quá nhanh trong thời gian ngắn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái rối loạn nghiêm trọng. Câu chuyện của cô thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn khi giảm cân thiếu kiểm soát.

Nạn nhân là Kaylee Cox, sống tại thị trấn Thatcham, hạt Berkshire, Anh. Từng có cân nặng lên tới 137kg vào năm 2021, cô quyết tâm thay đổi ngoại hình và sức khỏe bằng cách giảm cân mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm, Kaylee đã giảm tới 63kg một tốc độ được cho là quá nhanh và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể.

Người phụ nữ 30 tuổi tử vong sau khi giảm cân quá nhanh. Ảnh minh họa.

Theo lời gia đình, đặc biệt là mẹ cô, Kaylee vốn là người vui vẻ, hòa đồng nhưng trở nên thay đổi sau biến cố mất người thân trong gia đình. Trong quá trình giảm cân, cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm việc không thể ăn uống bình thường, phải nội soi dạ dày nhưng không tìm ra nguyên nhân rõ ràng.

Các bác sĩ sau đó nghi ngờ cô mắc chứng rối loạn ăn uống và có hành vi kiểm soát cân nặng không an toàn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Kaylee tiếp tục xấu đi mà không có chẩn đoán cụ thể đủ rõ ràng để can thiệp kịp thời.

Điều đáng nói sau quá trình giảm cân tưởng tốt, Kaylee được phát hiện tử vong trong phòng tắm tại nhà. Kết quả khám nghiệm cho thấy không thể xác định nguyên nhân chính xác, nhưng nghi ngờ liên quan đến rối loạn nhịp tim.

Câu chuyện của Kaylee không chỉ gây đau lòng cho gia đình mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa việc giảm cân lành mạnh và việc đẩy cơ thể vào trạng thái nguy hiểm, theo The Sun.

Cách giảm cân không khổ sở: 5 bí quyết giữ dáng của người Nhật

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Không phải nhờ những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, người Nhật duy trì vóc dáng thon gọn nhờ thói quen ăn uống và sinh hoạt khoa học, bền vững và đặc biệt là không cần nhịn đói.

Dưới đây là 5 bí quyết giảm cân hiệu quả đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận và được người Nhật áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Ăn nhiều rau củ và thực phẩm tươi sống

Người Nhật ưu tiên thực phẩm tươi như rau xanh, cá, rong biển – những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng lại rất ít calo. Nhờ đó, họ vẫn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ mà không nạp quá nhiều năng lượng dư thừa. Các món như salad rong biển, rau hấp hay súp miso thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất.

Ăn chậm, nhai kỹ và chỉ ăn no 80%

Triết lý nổi tiếng "Hara Hachi Bu" của người Nhật khuyến khích chỉ ăn đến khoảng 80% mức no. Việc ăn chậm, nhai kỹ giúp cơ thể có thời gian nhận tín hiệu no, hạn chế ăn quá mức và giảm lượng calo nạp vào một cách tự nhiên mà không cần ép buộc.

Ưu tiên thực phẩm lên men

Các món như natto, dưa muối hay sữa chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Nhật. Chúng chứa lợi khuẩn probiotic giúp cải thiện hệ tiêu hóa, cân bằng đường ruột và hỗ trợ quá trình trao đổi chất, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Uống trà xanh mỗi ngày

Trà xanh, đặc biệt là matcha, được người Nhật sử dụng thường xuyên. Trong trà xanh có chứa catechin chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình đốt mỡ và tăng cường trao đổi chất. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.

Duy trì vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn

Thay vì tập luyện cường độ cao, người Nhật duy trì thói quen đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga mỗi ngày. Sự vận động nhẹ nhàng nhưng liên tục này giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả, đồng thời giảm căng thẳng một trong những nguyên nhân gây tăng cân.