Người phụ nữ 30 tuổi bị hoại tử ngực vì tiêm chất làm đầy

Nữ bệnh nhân chia sẻ do mong muốn có vòng một căng tròn, quyến rũ nhanh chóng, không cần phẫu thuật, khoảng một tháng trước cô đã đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler HA vào ngực.

Sau tiêm khoảng hai tuần, cô thấy bắt đầu xuất hiện khối cứng trong bầu ngực, kèm cảm giác đau âm ỉ. Tình trạng sau đó tiến triển nặng dần, ngực sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội nên phải nhập viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải sau tiêm filler, một biến chứng nghiêm trọng của việc tiêm chất làm đầy không đảm bảo an toàn.

Hình ảnh sưng, đau vùng ngực (ảnh trái) và hình ảnh sau phẫu thuật tháo mủ, nạo bỏ tổ chức hoại tử.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy bỏ mô tuyến vú và mô mỡ hoại tử, dẫn lưu khoảng 150ml hỗn dịch mủ và tổ chức hoại tử, đồng thời đặt dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu cải thiện ngoại hình, trong đó có mong muốn sở hữu vòng một đầy đặn là điều hoàn toàn chính đáng của nhiều phụ nữ.

Tuy nhiên, tiêm filler là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn. Vùng ngực có cấu trúc phức tạp, nhiều mạch máu và hệ bạch huyết, trong khi filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này.

Ngoài ra, nhiều loại filler dùng để nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp không rõ nguồn gốc. Việc không kiểm soát được sự lan tỏa của filler trong mô ngực dễ dẫn đến vón cục, biến dạng và viêm nhiễm kéo dài.

Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều biến chứng nghiêm trọng như ngực cứng, lồi lõm, đau khi chạm; viêm nhiễm, áp-xe, hoại tử phải phẫu thuật nạo vét; filler di chuyển sang các vùng khác như nách, bụng, lưng gây biến dạng cơ thể, thậm chí tắc mạch, hoại tử mô và đe dọa tính mạng.

Hiện nay, giải pháp nâng ngực được đánh giá an toàn hơn vẫn là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa, thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, với quy trình vô trùng và theo dõi chặt chẽ.

"Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn cần được đặt lên hàng đầu, không nên đánh đổi sức khỏe chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn", bác sĩ Quang khuyến cáo.

