Người phụ nữ 26 tuổi tử vong đột ngột sau bữa ăn, nguyên nhân đến từ thói quen khó bỏ

Những năm gần đây, nhiều trường hợp tử vong liên quan đến thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Dù được các chuyên gia nhiều lần khuyến cáo, không ít người vẫn xem nhẹ những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Một trường hợp điển hình là người phụ nữ 26 tuổi ở Hợp Phì (Trung Quốc) tử vong sau bữa ăn khuya với món lẩu cay cùng bạn bè. Dù đã nửa đêm, cô vẫn ăn lẩu cay trong nhiều giờ.

Sau khi về nhà, người phụ nữ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau họng nhưng cho rằng do ăn đồ cay nên chủ quan đi ngủ. Đến sáng hôm sau, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, cổ họng sưng đau, khó ăn uống và khó thở.

Khi nhập viện, cô đi lại loạng choạng và phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, bác sĩ nội khoa lập tức hội chẩn với chuyên khoa tai mũi họng. Tuy nhiên, ngay khi bác sĩ chuyên khoa có mặt, bệnh nhân đột ngột khó thở, ngã gục. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, người phụ nữ đã tử vong sau đó ít phút.

Người phụ nữ 26 tuổi ở Trung Quốc tử vong sau khi ăn món lẩu quá cay. Ảnh minh họa.

Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của cô gái có liên quan đến viêm nắp thanh quản cấp tính. Tình trạng này chủ yếu xảy ra ở người lớn từ 40 đến 50 tuổi và phần lớn là nam giới.

Các bác sĩ suy đoán rằng tối hôm trước cô đã ăn lẩu cay nhiệt độ cao và nhiều đồ ăn cay dẫn đến viêm nắp thanh quản, sau đó uống đồ uống đông lạnh khiến triệu chứng trầm trọng hơn. Nắp thanh quản là một mảnh sụn trong cổ họng của chúng ta, che lối vào khí quản khi nuốt để ngăn thức ăn đi vào đường hô hấp. Nếu nắp thanh quản bị viêm và sưng tấy sẽ làm tắc nghẽn đường hô hấp, thậm chí đặt nội khí quản cũng vô ích. Ngoài ra, dị ứng và phù nề sau điện trị liệu cũng có thể xảy ra, nguyên nhân phổ biến nhất là nhiễm trùng do vi khuẩn.

Thông thường người bị bệnh thường có các triệu chứng như đau họng, khó nuốt, khàn giọng, khó thở và sốt. Loại tình trạng này thay đổi rất nhanh và không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Nếu là nhiễm trùng do vi khuẩn thì phải tiêm kháng sinh. Nếu bị phù nặng thì đó là triệu chứng rõ ràng nhất của viêm nắp thanh quản cấp tính. nó sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn.

Điểm tên những tác hại ít ngờ tới của việc ăn cay quá mức

Đối với nhiều người, cay là vị ngon không thể thiếu trong các món ăn. Đồ ăn cay giúp chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn khi dùng bữa. Tuy nhiên, thói quen sử dụng đồ ăn cay quá mức có thể mang lại những tác hại không ngờ cho sức khoẻ.

- Đau dạ dày: Khi ăn quá cay, dạ dày sẽ bị ảnh hưởng. Những dấu hiệu của bệnh dễ dàng nhận biết như: Nôn ói, ợ chua, nóng rát dạ dày hoặc thậm chí gây nên tình trạng trào ngược dạ dày. Ngoài ra, mức độ cay càng mạnh thì tình trạng viêm loét dạ dày- tá tràng càng trở nên nặng hơn.

- Mụn nhọt: Ăn cay thường xuyên gây kích thích làn da khiến cho da dễ bị nổi mụn hơn. Bởi vậy, những người có trạng thái da khô nên hạn chế sử dụng các loại thức ăn cay nóng, có hàm lượng muối cao.

- Dễ gây mất ngủ: Khi sử dụng ớt hoặc gia vị cay trong bữa ăn, có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ trong ngày. Chính vì vậy, ăn quá nhiều đồ cay là nguyên nhân gây nên tình trạng mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ.

- Mất cảm giác ngon miệng: Một nghiên cứu khoa học tại Hoa Kỳ cho thấy những người thường xuyên sử dụng ớt hay đồ ăn cay quá mức trong bữa ăn hàng ngày có thể khiến cho vị giác của lưỡi quá tải. Điều này dẫn đến việc khả năng tiếp nhận các chất trong thực phẩm bị ảnh hưởng, thậm chí làm mất cả khả năng phân biệt vị. Do vậy, các chuyên gia khuyên không nên ăn cay quá thường xuyên.

- Gây nóng trong người: Việc sử dụng nhiều ớt và gia vị cay với tần suất thường xuyên cùng với mức độ cay nhiều có thể gây nên tình trạng loét miệng hoặc nổi mụn nhọt, nóng rát ở hậu môn cũng như các cơ quan khác,... Điều đáng nói nếu sử dụng bột ớt bị mốc sẽ rất nguy hiểm với sức khỏe bởi trong bột ớt hoặc ớt tươi khi bị mốc sẽ hình thành chất độc aflatoxin, có khả năng gây ngộ độc và các bệnh ung thư.