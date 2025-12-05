Người mẫu H. "thân tàn" sau 8 năm cưới thiếu gia tập đoàn, tố chồng ngoại tình với một nữ diễn viên

Showbiz Trung Quốc khi nhắc đến các mối tình ồn ào giữa người đẹp - thiếu gia thì nhiều người nhanh chóng nhớ ngay đến cuộc hôn nhân của Ngũ Trí Hằng. Cú sốc không chỉ với những người hâm mộ hot girl, người mẫu này mà cả với công chúng Trung Quốc.

Ngũ Trí Hằng bị bệnh (bên phải), Quách Vĩnh Thuần ngoại tình, ruồng bỏ vợ bệnh tật để chạy theo nữ ca sĩ Dương Ái Cẩn (trái).

Bởi chỉ sau chưa đến 1 thập kỷ sống chung với chồng là thiếu gia thừa kế tập đoàn Vĩnh An (tập đoàn bán lẻ, bất động sản nổi tiếng) - Quách Vĩnh Thuận (ở Hong Kong, Trung Quốc) cô phải cắt bỏ một nửa dạ dày và đại tràng, lâm bệnh nặng, gầy chỉ còn da bọc xương, ngoại hình xuống sắc trầm trọng. Chồng doanh nhân cô đã ngoại tình và ly hôn cô để nên duyên vợ chồng với một nữ diễn viên nổi tiếng.

Cuộc đời từ đỉnh cao có tất cả từ nhan sắc, tới hôn nhân chỉ trong vài năm bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Bởi thế, những năm gần đây tuy ít xuất hiện nhưng câu chuyện hôn nhân của Ngũ Trí Hằng liên tục được nhắc lại.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm cô gái này 16 tuổi - mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) - xuất thân trong một gia đình trí thức có điều kiện, bố mẹ đều là bác sĩ, vẻ ngoài mỹ miều, thông minh, hoạt bát. Nhờ lợi thế ngoại hình nên nàng mỹ nhân dễ dàng bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo. Cô gặp và yêu thiếu gia thừa kế tập đoàn Vĩnh An (tập đoàn bán lẻ, bất động sản nổi tiếng) - Quách Vĩnh Thuận. Cả hai kết hôn vào năm 2000.

Nhan sắc mỹ miều của Ngũ Trí Hằng thời trẻ.

Ngũ Trí Hằng được truyền thông ví như nàng Lọ Lem có tất cả từ nhan sắc đến cuộc sống riêng. Khi cô nàng lấy được chồng thiếu gia tập đoàn lớn, được chồng yêu chiều, một bước vào làm dâu hào môn.

Quách Vĩnh Thuận tốt nghiệp Harvard University, chuyên ngành kinh tế; nổi tiếng là người yêu chiều vợ, cả hai công khai xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện. Một đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng "phải ở trong căn mới biết chăn có rận", Ngũ Trí Hằng yêu chồng, luôn cố gắng làm hài lòng anh, đặc biệt là giữ gìn hình ảnh nàng dâu hào môn. "Vì suy cho cùng gia thế Ngũ Trí Hằng khác xa hào môn nhà Quách Vĩnh Thuận, cô cũng chỉ mới ngoài 20 chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Điều này là áp lực vô hình khiến Ngũ Trí Hằng ngoài mặt thì hạnh phúc, vui cười chứ trong tâm lại áp lực vô vàng", tờ Sohu bình luận trong bài viết "Cô ấy đã trải qua những gì trước khi bị 'đuổi' khỏi gia đình hào môn?".

Minh chứng là trong một lần ăn cơm, Quách Vĩnh Thuần chỉ vô tình nói một câu: "Em béo lên rồi", lại khiến Ngũ Trí Hằng lo lắng và điên cuồng lao vào giảm cân. Song, vì giảm cân sai cách mà sức khỏe của Ngũ Trí Hằng ngày càng suy kiệt. Cô không chỉ ăn ít, bỏ bữa, mà còn thử đủ loại thuốc giảm cân, áp dụng các phương pháp cực đoan khiến cơ thể gần như kiệt quệ. Cân nặng giảm dần đến mức chỉ còn khoảng 22 kg, thân hình gầy guộc như “da bọc xương”, sức khỏe ngày một yếu, rụng tóc, răng và sống phụ thuộc hoàn toàn vào dịch dinh dưỡng lỏng.

Ngoại hình xuống cấp trầm trọng, nhận không ra của Ngũ Trí Hằng chỉ sau vài năm lập gia đình.

Hậu quả là cơ thể cô bị tổn thương nặng nề. Các bác sĩ xác nhận Ngũ Trí Hằng phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày và đại tràng do biến chứng từ tình trạng suy nhược, kèm theo các vấn đề về tiêu hóa nghiêm trọng.

Khi Ngũ Trí Hằng gặp vấn đề sức khỏe, ban đầu Quách Vĩnh Thuần vẫn tìm cách chăm sóc, đưa vợ đến bác sĩ giỏi nhất. Tuy nhiên, khi nhận được chẩn đoán cô khó hồi phục hoàn toàn, Quách Vĩnh Thuần dần lạnh nhạt, thường viện lý do công việc để tránh gặp mặt.

Sau đó, ông lén lút ngoại tình với nữ nữ diễn viên Lan Quế Phường - Dương Ái Cẩn. Mối quan hệ này khiến dư luận Hong Kong chỉ trích Ái Cẩn, gọi cô là “hồ ly hiện đại”, khi cho rằng chính vì chuyện tình cảm với cô mà Quách Vĩnh Thuần ly hôn vợ cũ, trong khi Ngũ Trí Hằng lúc đó đã lâm trọng bệnh.

Đến năm 2006, Quách Vĩnh Thuần đệ đơn ly hôn với lý do Ngũ Trí Hằng là gánh nặng, cản trở sự phát triển của anh. Quá trình ly hôn diễn ra không êm đẹp, khi Quách Vĩnh Thuần ban đầu không muốn hỗ trợ tài chính cho vợ cũ. Sau nhiều phiên tòa, doanh nhân này đồng ý bồi thường 1,5 triệu HKD (khoảng 4,7 tỷ đồng) và trợ cấp 42.500 HKD/tháng (khoảng 135 triệu đồng/tháng). Đến năm 2008, cặp đôi chính thức ly hôn.

Đến năm 2021, Quách Vĩnh Thuần lại cắt khoản trợ cấp khiến Ngũ Trí Hằng lâm vào khó khăn. Cha mẹ Ngũ Trí Hằng dốc hết tiền tiết kiệm để cứu con khỏi tình trạng nguy kịch. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ, tình trạng sức khỏe của Ngũ Trí Hằng dần cải thiện: cô tăng cân, có thể đi lại, sinh hoạt cơ bản trở lại. Tuy nhiên, do đã cắt một phần dạ dày, cô vẫn phải sống chủ yếu nhờ dịch dinh dưỡng, không thể trở lại hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp một thời.

Ngoại hình gần đây nhất của Ngũ Trí Hằng

Nhìn vào hiện tại của Ngũ Trí Hằng, nhiều người không khỏi xót xa. Cuộc hôn nhân với Quách Vĩnh Thuần đã lấy đi của cô sức khỏe, ngoại hình và danh tiếng. Song, nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình của cha mẹ vốn là các bác sĩ, Ngũ Trí Hằng vẫn giữ tinh thần lạc quan, thỉnh thoảng mới đăng tải chia sẻ, hình ảnh bản thân lên mạng xã hội.

