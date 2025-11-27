"Quyên Qui sinh con với Phó chủ tịch": Mỹ nhân 18+ lên tiếng

Mới đây trong buổi họp báo ra mắt dự án phim Phòng Trọ Ma Bầu, Quyên Qui - mỹ nhân sinh năm 1998 thu hút sự chú ý với visual đẹp phát sáng. Mặc dù đứng cạnh rất nhiều người đẹp khác như Kím Tuyến, Tú Vi,... song Quyên Qui vẫn chiếm trọn spotlight vì nhan sắc ấn tượng.

Quyên Qui diện một chiếc đầm trắng, ôm cơ thể, thiết kế cut-out nhấn nhá khoe vòng 1 căng tròn. Những lần lọt ống kính camera thường, Quyên Qui đều khiến netizen phải dành lời khen ngợi vì sắc vóc quá cuốn hút. Cô nàng cũng được nhận xét là tươi tắn, thân thiện khi lúc nào gương mặt cũng sáng bừng, dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện.

Quyên Qui thu hút với nhan sắc xinh đẹp, đẹp không góc chết qua cam thường

Tuy nhiên, ngay sau khi hình ảnh của Quyên Qui viral trên MXH, những từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí “chồng của Quyên Qui là ai” bất ngờ được dân tình tìm kiếm. Bởi nhiều người cho rằng, chiếc váy khiến “mỹ nhân đóng cảnh 18+” trở nên có phần mũm mĩm hơn thường ngày. Điều này kéo theo nhiều tin đồn như “Quyên Qui đang có bầu”, “Quyên Qui vừa sinh em bé”,...

Chiếc váy khiến nhiều người bàn tán về body của Quyên Qui bởi có phần khác lạ so với trước

Dường như bản thân Quyên Qui cũng đã đoán trước được việc cộng đồng mạng sẽ bàn tán về hình thể của mình. Do đó từ trước khi tham dự sự kiện, cô nàng đã bày tỏ trên trang cá nhân, than thở về việc mặc chiếc đầm để lộ khuyết điểm của mình. Ngoài ra, cô còn dặn riêng trong broadcast với người hâm mộ: “Chụp cam thường xong gửi vào luôn, đẹp cái mặt thôi còn body mập quá. Nên hôm nay có bị lên báo thì nhìn mặt thôi nha”.

Quyên Qui cũng đã tự "thú nhận" về vóc dáng có phần tăng cân của mình trước khi xuất hiện tại sự kiện

Mới đây nhất, sau khi đọc các bình luận hậu sự kiện, Quyên Qui tiếp tục lên liếng. Cô nàng thẳng thắn “var” luôn vào những tin đồn không đúng về mình. Khi bị cư dân mạng nói cô đã sinh con cho một vị phó chủ tịch, người đẹp lập tức đáp trả: “Trời ơi, phó chủ tịch ngoài Hà Nội luôn rồi. Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người”.

Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng không ngại bày tỏ về những tin đồn liên quan đến mình

Trước đó, Quyên Qui vốn được biết đến là người khá thẳng tính. Cô từng đối mặt với không ít những nghi vấn, tin đồn không đúng sự thật, đặc biệt về chuyện tình cảm. Những lần như vậy, Quyên Qui đều lên tiếng, phản hồi lại với những người hâm mộ của mình. Ngoài ra thời gian gần đây, người đẹp cũng liên tục than phiền về chuyện cân nặng và cho biết đang tập trung giảm cân.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xinh quá nhưng nay nhìn chị lạ lạ”.

- “Cũng đang vừa thắc mắc sao nay dáng Quyên Qui nhìn có gì khác lạ thì ra bả tăng ký”.

- “Mặt xinh thật sự, nhìn cuốn hút lắm luôn, không quan tâm đến gì khác nữa”.

- “Thích gương mặt của bé này, nhìn tươi tắn, thiện cảm, siêu tỏa sáng”.

- “Có da có thịt hơn nhìn cũng cuốn mà. Nhưng tạng người bạn này có vẻ dễ tăng ký, chứ visual thì cực đỉnh”.