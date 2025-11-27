Diễn viên đưa con lên tivi khiến cô bé bị chỉ trích dữ dội, phải giấu mặt 8 năm: Vừa xuất hiện lại đã khiến nhiều người choáng váng!

Từng một thời bị coi là “bà mẹ gây tranh cãi nhất showbiz”, diễn viên Mã Nhã Thư (Trung Quốc) người từng tham gia chương trình “Mẹ là siêu nhân” từng phải chịu không ít áp lực khi con gái nhỏ của mình bị cộng đồng mạng tấn công vì những hành vi trẻ con, ngây ngô trên sóng truyền hình.

Thời điểm đó, cô bé Mễ Á mới chỉ 4 tuổi, lại được mẹ cưng chiều quá mức nên tự lập kém hơn nhiều bạn cùng trang lứa: vào chương trình phải có cô giáo đút ăn, còn xảy ra chuyện tè dầm ngay trong lớp. Màn thể hiện này khi phát sóng đã khiến bé hứng chịu làn sóng chê bai, thậm chí có người cho rằng nữ diễn viên “đang hại con”, “đang biến con thành trẻ phụ thuộc và yếu đuối”.

Ngay cả chồng của Mã Nhã Thư khi ấy cũng ái ngại, lên tiếng nhắc khéo vợ trên sóng về cách nuôi dạy con quá mức bảo bọc. Cuộc tranh luận quanh hai mẹ con nổ ra dữ dội đến mức Mã Nhã Thư từng thú nhận cô hối hận khi đưa con lên truyền hình.

Từ sau chương trình, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội, hạn chế tuyệt đối việc để con lộ diện. Cả hai mẹ con “giấu mặt” suốt 8 năm trời.

8 năm sau, cô bé từng bị chê bai trở lại khiến tất cả choáng váng!

Mới đây, nhân dịp con gái bước sang tuổi 12, Mã Nhã Thư bất ngờ đăng tải một đoạn video ngắn về đời sống hiện tại của bé Mễ Á. Điều đáng nói, sự trở lại lần này khiến nhiều người… kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Cô bé năm nào từng bị cho là “bị nuôi hỏng”, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, cao lớn và tự tin. Sở hữu vẻ đẹp lai nổi bật thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ, Mễ Á được cư dân mạng gọi vui là “Tiểu Địch Lệ Nhiệt Ba”, mỹ nhân đình đám của Cbiz.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, phong thái của cô bé cũng hoàn toàn khác. Từ một đứa trẻ nhút nhát, khó hòa nhập, Mễ Á giờ đứng giữa nhóm bạn, cười tươi rạng rỡ, thoải mái chào ống kính. Tấm ảnh chụp cùng các bạn trong đội bóng rổ còn cho thấy cô bé đang đứng ngay ở vị trí trung tâm, đầy tự tin và rạng rỡ.

Điều làm nhiều người bất ngờ nhất chính là việc Mễ Á giành giải vô địch bóng rổ, cầm cup trên tay với vẻ mặt tự hào. Từ một bé gái từng bị giáo viên “nhắc nhở” vì chưa biết tự lập, Mễ Á giờ trở thành một cô gái năng động, hòa đồng, có năng lực và biết nỗ lực vì sở thích của mình.

Sự lột xác của Mễ Á khiến không ít người phải thừa nhận: Cô bé không chỉ không bị “nuôi hỏng” mà còn trưởng thành hơn rất nhiều, đẹp hơn, tài năng hơn và tự tin hơn.

Nhìn lại hành trình, rõ ràng sự thay đổi này có phần lớn đóng góp từ ông xã người ngoại quốc của Mã Nhã Thư, người được đánh giá là bình tĩnh, lý trí và rất khéo trong việc dạy con. Bên cạnh đó, chính bản thân nữ diễn viên cũng đã thay đổi rất nhiều: biết lùi lại, biết lắng nghe và tiếp thu, biết điều chỉnh cách nuôi dạy sau những ồn ào.

Nếu năm xưa người ta từng trách cô vì sự nuông chiều thái quá, thì nay nhiều người dành lời khen cho cách cô đồng hành cùng con, cho Mễ Á một tuổi thơ yên bình sau bão mạng.

Dù không thường chia sẻ đời sống riêng tư, nhưng mỗi lần xuất hiện hiếm hoi của gia đình Mã Nhã Thư đều nhận được sự chú ý. Cô và chồng vẫn vô cùng hạnh phúc, cùng hai con sống một cuộc sống ấm êm, không phô trương.

Nhìn khoảnh khắc nữ diễn viên nghẹn ngào chúc mừng sinh nhật con: “Con là món quà đẹp nhất cuộc đời mẹ”, ai cũng hiểu rằng mọi sóng gió năm xưa đã qua, còn lại chỉ là tình yêu và sự trưởng thành.

Và chính sự xuất hiện trở lại của Mễ Á, đẹp hơn, tự tin hơn, giỏi giang hơn đã khiến nhiều người phải thốt lên: “Có những đứa trẻ chỉ cần thời gian để lớn lên, và có những người mẹ chỉ cần thời gian để học cách dạy con đúng hơn”.