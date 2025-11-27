Em họ xa tới mời cưới, trước khi về tiết lộ giá trị mâm cỗ: Nghe xong, hai vợ chồng Hà Nội hoảng

Cuộc sống đôi khi mang đến những tình huống nhỏ nhưng khiến người ta phải suy nghĩ lâu. Hôm ấy, em họ tôi từ xa ghé thăm, mục đích là mời chúng tôi tới dự đám cưới của em. Em vốn là người nhiệt tình, luôn quan tâm tới gia đình, và lần nào gặp chúng tôi cũng đầy niềm nở, cười nói rôm rả. Lần này cũng không ngoại lệ, em nhấn mạnh: “Anh chị nhất định phải tới nhé, em muốn hai anh chị cùng chung vui với gia đình em. Với em, tiền bạc không quan trọng, điều quan trọng là sự hiện diện của anh chị trong ngày vui của em".

Chúng tôi nghe xong, cả hai vợ chồng đều đồng thanh khẳng định sẽ tới dự đủ. Thật sự, việc tham dự đám cưới họ hàng là điều nên làm và hơn hết, chúng tôi cũng quý mến em họ, muốn chia sẻ niềm vui trọng đại này với em. Ban đầu, mọi chuyện tưởng chừng rất đơn giản, vui vẻ và tự nhiên.

Thế nhưng, khi đứng dậy ra về, em họ có nói thêm một câu khiến chúng tôi có phần lăn tăn: “Em đặt cỗ ở nhà hàng, 9 triệu một mâm anh chị ạ. Anh chị nhớ đến đó.” Lời nói nhẹ nhàng, như một thông tin, nhưng với hai vợ chồng, con số ấy lại là vấn đề. Hai vợ chồng ngồi lại bàn bạc.

Nếu cả hai cùng tới, phải đóng phong bì nhiều hơn, trong khi ngân sách gia đình không dư dả. Nếu đóng ít, sợ em họ nhìn vào lại cảm thấy không thoải mái, thậm chí làm cỗ lại bị lỗ. Chúng tôi đắn đo, cân nhắc mọi khả năng, tính toán sao cho vừa thể hiện tấm lòng, vừa phù hợp với điều kiện thực tế.

Mâm cỗ cưới. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm một lý do hợp lý, để chỉ một người tham dự thay vì cả hai. Người tham dự sẽ gửi lời chúc, chia sẻ niềm vui và đóng phong bì 1 triệu đồng, con số phù hợp, vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng, mà không gây áp lực tài chính cho gia đình. Cách giải quyết này không hoàn hảo, nhưng trong tình hình hiện tại, là phương án khả dĩ nhất. Chúng tôi còn tính tới việc gửi thêm một món quà nhỏ từ hai vợ chồng để bù đắp phần nào.

Suốt thời gian chuẩn bị, tôi luôn nhắc bản thân: trong các mối quan hệ gia đình, điều quan trọng không chỉ là tiền bạc, mà là sự chân thành, tinh thần sẻ chia và biết thông cảm. Em họ muốn chúng tôi dự đám cưới, quan tâm tới niềm vui chung của gia đình, và điều đó quý giá hơn bất kỳ con số nào. Chúng tôi mong rằng, với cách xử lý tinh tế, em sẽ hiểu và không cảm thấy khó xử, còn chúng tôi vẫn thể hiện được tấm lòng và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

Dù chỉ có một người tham dự, không khí vẫn vui vẻ, và em họ dường như không hề phiền lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng, đôi khi, trong cuộc sống, cần phải cân bằng giữa tình cảm, trách nhiệm và khả năng thực tế. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, chân thành và tôn trọng nhau, mọi việc đều có thể xử lý ổn thỏa.

Kết thúc ngày hôm đó, tôi thấy lòng mình ấm áp. Dẫu có chút đắn đo về tài chính, nhưng niềm vui và sự gắn kết trong gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Một bài học nhỏ nhưng sâu sắc: trong những dịp trọng đại, tình cảm và sự tinh tế còn quý giá hơn bất cứ con số nào.

(Tâm sự của độc giả)