Phái nữ rầm rộ “flex” “nửa kia”: Khi việc nhà hóa ngôn ngữ tình yêu

Chẳng cần quà cáp xa hoa, hình ảnh các anh xắn tay áo rửa chén, lau nhà hay cẩn thận giặt giũ mới chính là "cực phẩm" khiến phái đẹp "tan chảy". Hóa ra, những "soái ca" vừa bản lĩnh ngoài xã hội, vừa thành thạo việc nhà không phải "chỉ có trong truyền thuyết".

Trào lưu "trai đảm trăm điểm" khiến vạn người mê

Trào lưu flexing "Trai đảm nhà trồng" được một nhãn hãng chuyên về sản phẩm tẩy rửa gia dụng khởi xướng. Chỉ trong vòng 1 tuần sau post kêu gọi tham gia đầu tiên được đăng tải, đã có hơn 2.000 lượt reaction cùng gần 100 lượt bình luận. "Thế mới biết sự hấp dẫn của người đàn ông hiện đại giờ đây được đo bằng khí chất trong công việc, lẫn sự ân cần trong gian bếp, chú tâm khi giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa" - Tài khoản Thanh Thu bình luận.

Lướt qua phần bình luận, cũng không khó để bắt gặp không khí sôi nổi khi hội chị em thi nhau tag bạn bè, người thương vào để "khoe nhẹ" nửa kia hay kêu gọi bạn bè tham gia: "Chồng mình gần đây là cứ giành rửa bát và rất tự hào với "bí kíp" rửa siêu sạch, mình cho anh 100 điểm tấm lòng, 100 điểm "thành tích" không có nhưng!", tài khoản Trúc Chi chia sẻ. Một người dùng tên Anh Trinh bình luận: "Flex nhẹ anh người yêu vừa lau nhà, vừa hát, rất chi là tận hưởng làm việc nhà. Các mom cùng khoe anh nhà mình nào".

Hội chị em rần rần khoe ảnh "nửa kia", biến trào lưu "Trai đảm nhà trồng" thành cơn sốt trên mạng xã hội thời gian qua.

Được biết, người góp phần lan toả hình ảnh cùng tinh thần "Trai đảm trăm điểm" lên cao còn có Quang Hùng MasterD. Chàng ca sĩ đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" với video TikTok triệu view, trong đó anh khéo léo mách nước cho cánh mày râu bí kíp "cưa đổ" crush bằng sự tinh tế và chủ động làm việc nhà một cách đầy thuyết phục.

Quang Hùng MasterD "tạo viral" với định nghĩa "Trai đảm trăm điểm" cực tinh tế trong video hợp tác cùng Power100.

Chủ nhân hit Thủy Triều quan niệm, trai đảm trăm điểm không cần là người làm mọi thứ hoàn hảo, mà là người biết quan tâm từng điều nhỏ bé, sẵn sàng san sẻ việc nhà để người thương của mình được cảm thấy trân trọng và cảm thông. "Với Hùng, đàn ông bây giờ phải hơi "đa-zi-năng" xíu: ban ngày ở ngoài "chiến đấu" với deadline, bản lĩnh thể hiện bản thân trong công việc, tối về nhà thì "trăm điểm" việc nhà. Mà mình không gọi là phụ giúp đâu, mình nghĩ đơn giản là san sẻ trách nhiệm với người thân, đặc biệt là phái nữ, như rửa chén, lau nhà, cái gì làm được thì làm. Những gì chưa rành thì mình cứ học dần, như nấu ăn chẳng hạn, bắt đầu từ luộc trứng, nấu mì tôm rồi tiến bộ dần dần. Nhìn những người mình yêu thương được vui vẻ, nghỉ ngơi, đó mới là điều làm mình hạnh phúc nhất". Quang Hùng MasterD chia sẻ. Và có lẽ, cũng chính thông điệp văn minh, ngọt ngào này đã khiến cánh mày râu tâm đắc gật gù, đồng thời đánh trúng "tần số" mong đợi của hội chị em, trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, hưởng ứng từ cộng đồng.

Khi được hỏi về lý do nhập cuộc trào lưu "flex nửa kia" nhiệt tình đến vậy, nhiều chị em thú nhận: "Bình thường thấy chồng lụi cụi làm việc nhà thì thương và cảm động lắm, nhưng lại ngại mở lời ngọt ngào. Thế nên, trào lưu này chính là cơ hội hoàn hảo để các nàng vừa công khai "nịnh" chồng, vừa khéo léo khoe niềm tự hào về người đàn ông "trai đảm trăm điểm" của mình."

Giúp chàng từ "ngại" sang "nghiện" việc nhà

