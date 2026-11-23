Chương trình Người Gần Nhất được giới thiệu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với định hướng lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu và tinh thần nhân ái trong cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Sáng 23/11, chương trình Người Gần Nhất vinh dự được giới thiệu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) cũng là Ngày Cộng đồng chính thức, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng nghìn đại biểu.

Chương trình Người Gần Nhất vinh dự được giới thiệu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ảnh: Việt Bull)

Lễ kỷ niệm diễn ra tại Hà Nội do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, nhân dấu mốc 80 năm hình thành và phát triển của tổ chức nhân đạo nòng cốt của Việt Nam. Tại buổi lễ, Hội cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại sự kiện là chương trình Người Gần Nhất được giới thiệu trước sự chứng kiến của các đại biểu. Đây là chương trình xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là hai đơn vị khởi xướng.

(Ảnh: Việt Bull)

Người Gần Nhất hướng tới xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, nơi mỗi người có đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành những hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách khi người khác cần giúp đỡ. Trong định hướng đó, người trẻ được xác định là lực lượng nòng cốt, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và hình thành mạng lưới những người sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng.

Ở giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam. Đây là những kiến thức thiết thực, giúp mỗi người có thể bình tĩnh nhận biết tình huống khẩn cấp, thực hiện các thao tác hỗ trợ ban đầu và kịp thời giúp đỡ người gặp nạn trước khi lực lượng chuyên môn có mặt.

Việc giới thiệu Người Gần Nhất tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng mang ý nghĩa tiếp nối tinh thần nhân đạo qua các thế hệ. Nếu hành trình 80 năm của Hội là hành trình kết nối hàng triệu tấm lòng nhân ái, thì chương trình kỳ vọng đưa tinh thần ấy đến gần hơn với người trẻ bằng những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.

(Ảnh: Việt Bull)

Bên cạnh việc giới thiệu chương trình, Lễ kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trình chiếu phim phóng sự “80 năm - Kết nối triệu tấm lòng nhân ái”, diễn văn kỷ niệm, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Hội và tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo.

Đặc biệt, Hội giới thiệu định hướng xây dựng Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam với 3 cấu phần: Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn Nhân ái” và Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Hệ sinh thái hướng tới tăng cường kết nối, tôn vinh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân đạo trong giai đoạn mới.

Từ dấu mốc 80 năm của Hội đến hành trình của Người Gần Nhất, tinh thần nhân ái tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Với sự chung tay của các đơn vị và cộng đồng, chương trình kỳ vọng mỗi người trẻ không chỉ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà còn có đủ kiến thức, kỹ năng để trở thành người gần nhất khi ai đó cần được hỗ trợ.

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp. Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất đax diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.



