Người đẹp Vbiz niềng răng mà như thay mặt: Lột xác trọn vẹn từ nhan sắc đến phong cách thời trang

Mỹ nhân này gây thương nhớ với khuôn mặt xinh đẹp và style sành điệu, nịnh mắt.

Đỗ Yên Đan (sinh năm 1997) hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ Gen Z nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Không chỉ ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên trong các dự án phim như Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Đi Về Miền Có Nắng hay gần đây nhất là Ốc Mượn Hồn, cô nàng còn gây ấn tượng với màn thăng hạng nhan sắc cực kỳ ngoạn mục. Quyết định niềng răng chính là bước đi đúng đắn giúp Yên Đan sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo - một vũ khí lợi hại giúp cô nàng luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc thăng hạng của Yên Đan ở hiện tại

Gương mặt cô trước khi niềng răng

Bên cạnh diễn xuất và visual ngày một thăng hạng, Yên Đan ngoài đời còn sở hữu gu thời trang hút mắt, là sự đan xen giữa cá tính, nữ tính và thời thượng. Từ những bộ cánh tiểu thư ngọt ngào, điệu đà cho đến phong cách street style năng động, phá cách, Yên Đan luôn biết cách làm mới mình, lần nào chụp ảnh cũng khiến netizen phải "wow".

1. Áo ôm sát nách

Yên Đan cực kỳ chuộng công thức mix-match giữa áo ôm sát nách cùng quần đùi hoặc quần dài để tôn lên vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Cách lên đồ tối giản nhưng thời thượng này vừa mang lại cảm giác năng động, trẻ trung, vừa giúp cô nàng hack dáng triệt để, tôn body nét căng mỗi khi lên hình.

2. Váy maxi ôm body

Những chiếc maxi ôm body cũng là item ruột để người đẹp sinh năm 1997 khoe tỷ lệ cơ thể cân đối cũng như nét nữ tính, nhẹ nhàng khi đi chơi, dạo phố. Với kiểu váy này, Yên Đan thường ưu ái những gam màu ngọt ngào như xanh pastel, hồng, trắng, lại có thể linh hoạt chọn các mẫu hai dây hoặc tay áo cánh phồng, kiểu nào cũng rất xinh mà không quá cầu kỳ.

3. Áo sơ mi

Bên cạnh những chiếc váy tiểu thư bánh bèo, Yên Đan ngoài đời còn chuộng style năng động, phóng khoáng với công thức áo sơ mi khoác ngoài kết hợp cùng áo dây và quần dài. Cô nàng thường ưu tiên những mẫu sơ mi kẻ sọc để có điểm nhấn, phom rộng rãi, chất vải mỏng nhẹ rủ tự nhiên để làm áo khoác hờ bên ngoài, từ đó có ngay set đồ lịch sự mà vẫn thoải mái, trẻ trung.

4. Váy lụa

Yên Đan cũng là một tín đồ trung thành của những chiếc váy lụa thướt tha. Cô nàng thường ưu ái các thiết kế có thể khoe khéo được bờ vai trần mướt mắt cùng xương quai xanh như váy hai dây mảnh mai, trễ vai hờ hững hoặc cổ yếm duyên dáng. Chất liệu lụa bóng nhẹ, rủ tự nhiên ôm lấy vóc dáng một cách mềm mại giúp nàng diễn viên Gen Z phô diễn đường cong cơ thể mềm mại, toát lên vibe phóng khoáng, gợi cảm.

5. Áo/ váy cổ yếm

Những chiếc áo và váy cổ yếm chính là bảo bối giúp Yên Đan nâng tầm phong cách quyến rũ đầy tinh tế. Thiết kế này giúp cô nàng khoe tấm lưng trần nuột nà cùng bờ vai hút mắt. Dù là chiếc váy ngắn đầy màu sắc, áo yếm ôm sát mix cùng chân váy ngắn hay jumpsuit, layout này luôn mang đến cho nàng diễn viên Gen Z vẻ ngoài mang chút nét cổ điển kiêu kỳ, lại hiện đại và sang chảnh ngút ngàn.