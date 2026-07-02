Chi gần 2,5 tỷ đồng xây nhà ở quê, người đàn ông đúc kết 4 bài học đắt giá: "Có những cái giá chỉ hiểu sau khi đã xuống tiền"

Trước khi quyết định xây nhà ở quê, nhiều người chỉ nhìn thấy viễn cảnh có một căn nhà rộng rãi, sân vườn thoáng đãng để nghỉ ngơi mỗi dịp lễ Tết. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng đẹp như tưởng tượng. Câu chuyện của người em họ dưới đây là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm cho những ai đang có ý định dồn toàn bộ

Không ít người làm việc nhiều năm ở thành phố đều mang trong mình một giấc mơ giống nhau: Khi có đủ tiền sẽ trở về quê xây một căn nhà thật đẹp, vừa để báo hiếu cha mẹ, vừa làm nơi nghỉ ngơi mỗi dịp lễ Tết và chuẩn bị cho tuổi già.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến câu chuyện của người em họ vừa hoàn thành căn nhà ở quê với tổng chi phí khoảng 700.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng), tôi nhận ra rằng xây nhà ở quê không chỉ là chuyện có tiền là làm được. Đằng sau một ngôi nhà khang trang có thể là rất nhiều vấn đề mà ít ai lường trước.

Sau nhiều tháng vật lộn với việc xây dựng, người em họ đã đúc kết 4 bài học "đầy nước mắt" mà anh cho rằng bất cứ ai cũng nên cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền.

1. Có tiền chưa chắc đã được phép xây

Sai lầm đầu tiên của nhiều người là nghĩ rằng chỉ cần có tiền và còn đất ở quê thì muốn xây lúc nào cũng được.

Thực tế, việc xây dựng nhà ở nông thôn hiện nay phải đáp ứng rất nhiều điều kiện về quy hoạch, quyền sử dụng đất và thủ tục pháp lý. Đặc biệt với những người đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác nhiều năm hoặc không còn đủ điều kiện được giao đất ở theo quy định, việc xin phép xây dựng có thể gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu nóng vội xây khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, công trình có nguy cơ bị xử lý hoặc buộc tháo dỡ. Khi đó, số tiền bỏ ra gần như không thể thu hồi.

Đó là lý do nhiều người khuyên rằng trước khi tính đến bản vẽ hay vật liệu xây dựng, điều đầu tiên cần làm là tìm hiểu thật kỹ quy định tại địa phương.

2. Tranh chấp đất đai và hàng xóm có thể khiến việc xây nhà trở thành "cuộc chiến"

Theo lời người em họ, điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải chi phí xây dựng mà là những tranh cãi kéo dài với hàng xóm.

Trong quá trình phá dỡ căn nhà cũ để xây mới, anh phát hiện một phần đất của gia đình đã bị hộ bên cạnh sử dụng nhiều năm. Khi yêu cầu trả lại, mọi chuyện nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi gay gắt.

Việc xác định ranh giới đất ở nhiều vùng quê đôi khi không rõ ràng như trong đô thị. Nhiều hộ sử dụng đất theo thói quen qua nhiều năm, khiến việc giải quyết trở nên vô cùng phức tạp.

Kể cả khi chính quyền địa phương đứng ra hòa giải, không phải lúc nào mọi chuyện cũng được giải quyết triệt để. Sau khi căn nhà hoàn thành, mối quan hệ láng giềng cũng không còn được như trước.

Người em họ thừa nhận, nếu biết trước sẽ phải đánh đổi nhiều như vậy, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để rà soát hồ sơ đất đai trước khi khởi công.

3. Nhà đẹp nhưng phần lớn thời gian lại... bỏ không

Đây là điều khiến anh tiếc nuối nhất.

Toàn bộ căn nhà tiêu tốn hơn 700.000 Nhân dân tệ – gần như toàn bộ số tiền tích lũy nhiều năm. Ngôi nhà rộng rãi, có sân, có vườn và nhìn rất bề thế.

Thế nhưng, vì cả gia đình vẫn làm việc ở thành phố nên mỗi năm chỉ về quê vài lần vào dịp nghỉ lễ hoặc Tết. Phần lớn thời gian, căn nhà luôn trong tình trạng đóng cửa.

Để nhà lâu ngày không có người ở cũng phát sinh thêm nhiều khoản chi như chống thấm, sửa cửa, xử lý mối mọt, bảo trì điện nước...

Điều khiến anh tiếc nhất là nếu cần tiền gấp thì căn nhà gần như rất khó bán. Trong khi đó, nếu số tiền ấy được dùng để mua một căn hộ nhỏ tại thành phố, vừa có thể cho thuê tạo dòng tiền, vừa dễ chuyển nhượng khi cần.

"Tôi tưởng mình mua được một tài sản, nhưng cuối cùng lại có thêm một khoản chi phí phải lo mỗi năm", anh chia sẻ.

4. Cuộc sống ở quê không phải lúc nào cũng phù hợp với người đã quen sống ở thành phố

Nhiều người hình dung tuổi già sẽ gắn với một căn nhà ở quê, trồng vài luống rau, uống trà mỗi sáng và tận hưởng cuộc sống bình yên.

Nhưng trải nghiệm thực tế lại khác khá xa.

Sau khi chuyển về sống thử khoảng một tháng, người em họ nhận ra mình rất khó thích nghi.

Những tiện ích từng được xem là bình thường ở thành phố như giao đồ ăn, mua sắm trực tuyến, siêu thị, quán cà phê hay bệnh viện đều không còn dễ tiếp cận.

Muốn nhận hàng, đôi khi phải chạy vài kilomet ra trung tâm thị trấn. Khi cần khám bệnh, vẫn phải di chuyển lên thành phố. Ngay cả việc mua một số đồ dùng hàng ngày cũng không còn thuận tiện.

Điều này khiến anh nhận ra rằng không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống nông thôn, đặc biệt là những người đã sống ở đô thị trong nhiều năm.

Xây nhà ở quê vẫn là lựa chọn tốt, nhưng đừng quyết định chỉ bằng cảm xúc

Không thể phủ nhận rằng nhà ở quê vẫn có nhiều giá trị: là nơi sum họp gia đình, chăm sóc cha mẹ hoặc nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc.

Tuy nhiên, nếu mục đích chỉ là thỏa mãn giấc mơ "phải có một căn nhà thật đẹp ở quê", trong khi cả gia đình vẫn chủ yếu sinh sống và làm việc tại thành phố, việc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào một căn nhà ít sử dụng có thể không phải lựa chọn tối ưu.

Trước khi xây, mỗi người nên tự trả lời một số câu hỏi: Ai sẽ ở căn nhà đó thường xuyên? Chi phí bảo trì mỗi năm là bao nhiêu? Khả năng thanh khoản ra sao nếu cần tiền? Việc di chuyển, chăm sóc y tế và sinh hoạt có thực sự thuận tiện?

Một ngôi nhà đẹp có thể mang lại niềm tự hào, nhưng một quyết định tài chính hợp lý mới là nền tảng cho sự an tâm lâu dài. Đôi khi, giữ lại nguồn vốn để đầu tư, mua nhà gần nơi làm việc hoặc tạo ra dòng tiền ổn định sẽ mang đến giá trị bền vững hơn là sở hữu một căn nhà lớn nhưng phần lớn thời gian chỉ đóng kín cửa.

Tiêu chí Xây nhà ở quê Mua căn hộ tại thành phố Mục đích sử dụng Chủ yếu về dịp lễ, Tết hoặc nghỉ hưu Có thể ở ngay hoặc cho thuê Khả năng tạo dòng tiền Gần như không có Có thể cho thuê tạo thu nhập hàng tháng Tính thanh khoản Khó bán, ít người mua Dễ chuyển nhượng hơn nếu chọn vị trí phù hợp Chi phí duy trì Chống thấm, sửa mái, cắt cỏ, chống mối mọt, bảo dưỡng khi nhà bỏ trống Phí quản lý, bảo trì định kỳ nhưng có đơn vị vận hành Tiện ích sinh hoạt Phụ thuộc khu vực, có nơi còn thiếu dịch vụ Gần bệnh viện, trường học, siêu thị, phương tiện công cộng Giá trị tinh thần Có không gian đoàn tụ, gắn bó với quê hương Thuận tiện cho công việc và cuộc sống hàng ngày Phù hợp với ai? Gia đình có người sinh sống thường xuyên hoặc xác định về quê lâu dài Người vẫn làm việc tại thành phố hoặc ưu tiên tính linh hoạt của tài sản

Lưu ý: Không có lựa chọn nào đúng cho tất cả mọi người. Nếu gia đình bạn vẫn chủ yếu sinh sống và làm việc tại thành phố, hãy tính toán kỹ tần suất sử dụng căn nhà ở quê trước khi quyết định đầu tư. Ngược lại, nếu đã có kế hoạch về quê lâu dài hoặc có người thân sinh sống thường xuyên để trông nom, một ngôi nhà ở quê vẫn có thể là khoản đầu tư đáng giá về mặt tinh thần.

Trước khi quyết định xây nhà ở quê, hãy tự trả lời 6 câu hỏi này - Gia đình sẽ ở căn nhà này bao nhiêu ngày mỗi năm? - Có người trông coi khi nhà bỏ trống không? - Đã kiểm tra đầy đủ điều kiện pháp lý và quyền sử dụng đất chưa? - Có dự phòng khoảng 10-15% tổng chi phí cho các khoản phát sinh? - Nếu cần tiền gấp trong 5 năm tới, tài sản này có dễ chuyển nhượng không? - Khoản tiền xây nhà có ảnh hưởng đến quỹ dự phòng, hưu trí hoặc kế hoạch tài chính khác của gia đình không? Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng, nhà ở trước hết là nơi để sống. Tuy nhiên, với những khoản đầu tư có giá trị lớn, yếu tố cảm xúc nên đi cùng những tính toán về hiệu quả sử dụng, khả năng thanh khoản và chi phí duy trì lâu dài. Một quyết định hợp lý hôm nay sẽ giúp tránh những tiếc nuối nhiều năm sau.



