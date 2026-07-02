Hàng trăm ánh đèn flash không dìm nổi mỹ nhân này: Khuôn mặt quá nét, style cũng đỉnh kịch trần

Mỹ nhân đẹp bất chấp ánh đèn flash, mặc gì cũng cuốn.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc xuất hiện của Cổ Lực Na Trát tại một sự kiện bất ngờ viral trên mạng xã hội. Giữa hàng trăm ánh đèn flash chớp liên tục từ cánh phóng viên, nữ diễn viên vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì gương mặt sắc nét đến khó tin. Không cần filter hay góc máy ưu ái, từng đường nét từ sống mũi cao, đôi mắt sâu, đường viền hàm gọn đến làn da gần như không có khuyết điểm đều hiện lên rõ mồn một.

Nguồn: TikTok

Không chỉ sở hữu visual thuộc hàng "tường thành", Cổ Lực Na Trát còn là một trong những mỹ nhân Cbiz có gu thời trang ổn định nhất. Cô không đóng khung trong một hình tượng mà linh hoạt biến hóa giữa vẻ sang trọng, tối giản và cá tính, nhưng điểm chung là outfit nào cũng tôn được lợi thế vóc dáng và khí chất.

Ở lần xuất hiện viral vừa rồi, Na Trát lựa chọn chiếc váy đen ôm sát với thiết kế lệch vai tối giản. Gam màu đen kinh điển càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh thoát của nữ diễn viên. Điểm đáng chú ý là dù không sử dụng quá nhiều phụ kiện hay chi tiết bắt mắt, tổng thể vẫn vô cùng cuốn hút nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái sang trọng.

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Công sở và lịch sự hơn, nữ diễn viên chọn phối blazer oversize khoác ngoài áo lụa cổ đổ nhẹ màu đen và chân váy đồng màu, thêm thắt chiếc thắt lưng bản nhỏ cùng trang sức vàng để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Ở outfit khác, Na Trát diện một thiết kế váy satin cổ yếm màu trắng ngà với phom dáng ôm nhẹ và đường cắt khoét lưng sâu. Chất liệu bóng nhẹ giúp tổng thể vừa mềm mại vừa sang trọng, trong khi gam màu trung tính càng làm nổi bật làn da trắng và mái tóc đen bồng bềnh của người đẹp Cbiz.

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Khác hẳn vẻ yêu kiều ở outfit trước, Na Trát chuyển sang phong cách đời thường với combo áo khoác denim, quần jeans ống rộng và áo thun trắng cơ bản. Set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn rất hút mắt nhờ cách chọn phom oversized vừa phải, quần cạp cao kéo dài đôi chân và bảng màu xanh nhạt đồng điệu. Điểm thú vị nằm ở chiếc quần in họa tiết nhỏ, giúp outfit bớt nhàm chán mà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, năng động.

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Ngay cả khi ra sân bay, nàng hoa đán vẫn giữ phong độ mặc đẹp. Cô diện áo quây lệch vai màu nâu mocha kết hợp cùng quần suông đồng màu chất liệu mềm rủ. Sự đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể trông thanh lịch và cao cấp hơn, trong khi thiết kế lệch vai khéo léo khoe bờ vai và xương quai xanh mà không hề phô trương.

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