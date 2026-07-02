Mỹ nhân U40 mặc đẹp như gái 20, đàn em có khi còn phải "học lỏm"

Visual lẫn style của mỹ nhân này đều hack tuổi quá đỉnh.

Mạng xã hội những ngày qua đang rầm rộ trước tin đồn hẹn hò đầy ngọt ngào giữa đàn em kém 7 tuổi Otis và chị đẹp Ribi Sachi. Với thế hệ khán giả 9x, Ribi Sachi (Thủy Nguyễn, sinh năm 1990) vốn là cái tên quen thuộc, gắn liền với cả một bầu trời thanh xuân qua loạt web-drama triệu view của nhóm hài đình đám FAPtv. Dù đã tạm rời xa màn ảnh một thời gian, người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới và dõi theo người đẹp này.

Bên cạnh chuyện tình cảm úp mở ở hiện tại, điều khiến dân tình phải trầm trồ hơn cả chính là visual "lão hóa ngược" cùng gu thời trang đỉnh chóp của cựu hot girl FAPtv. Dù đã chạm ngưỡng U40, Ribi Sachi vẫn duy trì phong độ mặc đẹp chuẩn điểm 10 với những layout lên đồ năng động, ngọt ngào chẳng thua kém các hot girl đôi mươi.

Xuống phố với set đồ tone trắng tinh khôi, Ribi Sachi chứng minh đẳng cấp hack tuổi với giao diện của cô sinh viên đôi mươi. Thiết kế váy xòe giấu quần kết hợp cùng bèo nhún ở gấu áo tạo nên tổng thể ngọt ngào, đáng yêu. Điểm nhấn tay bồng bản to cùng những đường xếp nếp trước ngực dễ dàng che khuyết điểm nếu có, đồng thời mang lại vibe tiểu thư đài các, vừa năng động lại vừa sang chảnh.

Nơi mua: THE SWAN ATELIERE

Muốn chuyển qua phong cách bụi bặm, đậm chất street style năng động, Ribi Sachi chọn ngay chiếc áo khoác da dáng lửng kết hợp cùng chân váy xếp ly tone màu nâu khaki hot trend. Sự kết hợp giữa chất liệu da và phom váy tennis năng động tạo nên một tổng thể cá tính mà vẫn thời thượng thời thượng, trẻ trung không kém bất cứ cô nàng gen Z nào.

Lần khác, cô nàng diện chiếc áo thun trắng basic được nhấn nhá bằng khăn choàng thủy thủ kẻ sọc khoác hờ qua vai. Đây là kiểu phối quen thuộc cho những ai muốn diện đơn giản nhưng vẫn muốn trông có gu và chuẩn mốt. Ribi Sachi còn mix thêm cùng quần jeans ống rộng wash màu, mang lại vẻ ngoài bụi bặm để dạo phố.

Vẫn là áo khoác da nhưng dáng blazer khiến người đẹp trông quyến rũ và trưởng thành hơn. Ribi Sachi chọn bản phối mang đậm tinh thần của một quý cô sành điệu. Người đẹp sinh năm 1990 kết hợp chiếc áo khoác dáng rộng cùng chân váy ngắn họa tiết da beo cá tính là hoàn thiện ngay vẻ ngoài của một quý cô sành điệu.

Quay trở lại với phong cách nữ tính, Ribi Sachi chọn diện chiếc đầm hai dây họa tiết kẻ ô tone đen trắng đơn giản, cổ điển. Thiết kế cổ vuông tinh tế giúp tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh mảnh mai của mỹ nhân sinh năm FAPtv. Item này mang đến diện mạo trẻ trung như nữ sinh, nhìn qua khó ai biết cô đã chạm ngưỡng U40.

Nơi mua: váy caro

Thả dáng bên bờ sông, Ribi Sachi lăng xê outift "clean girl" vừa thanh lịch vừa phóng khoáng với áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương mát mắt cùng chân váy suông trắng. Cách mặc sơ mi buông lơi một bên vạt cũng như chi tiết xẻ tà cao của chân váy giúp layout thêm phần bay bổng và hack chân dài triệt để.