Mỹ nữ mặt mộc hot nhất The Face 2026: Body nét nèn nẹt, style đời thường cháy phố

Mỹ nữ này sở hữu gương mặt trong trẻo, dễ thương nhưng gu mặc ngoài đời lại cool bất ngờ.

Bùi Lê Mai Hương vừa chính thức góp mặt tại The Face Vietnam 2026, nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được gọi tên nhiều nhất sau khi chương trình lên sóng. Không còn xa lạ với Gen Z, Mai Hương hiện là content creator sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên TikTok, ghi dấu ấn nhờ những video về lifestyle, làm đẹp và thời trang với hình ảnh xinh xắn, cuốn hút.

Ngay ở vòng đầu tiên, các thí sinh phải trải qua phần thi chụp ảnh mặt mộc hoàn toàn - thử thách được xem là "bài kiểm tra" chân thực nhất về nhan sắc. Giữa dàn thí sinh, Mai Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ làn da mịn màng cùng những đường nét hài hòa. Không có lớp makeup hỗ trợ, visual của cô vẫn toát lên vẻ trong trẻo, ngọt ngào với đôi mắt to, sống mũi thanh thoát.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những khoảnh khắc mộc mạc trên sóng truyền hình, nhiều người sẽ bất ngờ khi khám phá phong cách đời thường của cô nàng. Trái ngược với gương mặt ngọt ngào, Mai Hương lại theo đuổi hình ảnh hiện đại, cá tính với những outfit luôn bắt kịp xu hướng.

Khi đi du lịch Nhật Bản, Mai Hương chọn phối áo corset 2 dây đính sequin kết hợp chân váy lưới. Thiết kế áo ôm sát tôn trọn vóc dáng nóng bỏng, còn chân váy thêu họa tiết cây xuyên thấu lại phô bày nét cá tính nổi trội của nữ TikToker.

Chọn set đồ của brand Bershka đang viral trên khắp nền tảng MXH, Mai Hương thả dáng trên đường phố trong chuyến du lịch. Thiết kế cổ yếm ôm sát màu đen tuy basic nhưng được điểm xuyến bằng các khối hình in màu sắc nổi bật tạo điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể outfit.

Nơi mua: BERSHKA

Ngọt ngào và nữ tính hơn, Mai Hương phối áo trễ vai chấm bi với quần short đính chữ phía sau nổi bật. Cô nàng không quên kết hợp phụ kiện túi da báo và kính râm để cộng điểm cá tính cho set đồ.

Nơi mua: Áo - Quần

Xuất hiện tại concert của EXO, Mai Hương diện áo cổ vuông xám in họa tiết và quần short siêu ngắn. Nữ TikToker đặt điếm nhấn vào hàng loạt phụ kiện bạc và lớp makeup phủ nhũ ánh hồng nổi bật.

Nơi mua: Áo - Quần

Thả dáng trên biển, người đẹp sinh năm 2000 yêu kiều trong thiết kế váy xanh babyblue từ thương hiệu IAMCOCO. Phần cut-out nhẹ nhàng ở eo cùng các chi tiết đính đá giúp tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của cô nàng.

Nơi mua: IAMCOCO



