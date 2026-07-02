Đừng cất 4 loại thực phẩm này vào tủ lạnh theo thói quen: Loại đầu tiên nhiều gia đình đang làm sai

Nhiều người có thói quen "có gì cũng cho vào tủ lạnh", nghĩ rằng chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ thấp thì thực phẩm sẽ luôn tươi ngon và an toàn. Thực tế, tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi sinh vật hay giữ nguyên chất lượng thực phẩm vô thời hạn.

Không chỉ vậy, việc nhồi nhét quá nhiều đồ khiến luồng khí lạnh lưu thông kém, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các loại thực phẩm.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng thường được bảo quản trong tủ lạnh chưa đúng cách.

1. Trà đã mở nắp: Càng để tủ lạnh càng mất hương

Nhiều người cho rằng bảo quản trà trong ngăn mát sẽ giúp giữ được hương vị lâu hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp với một số loại trà được đóng gói hút chân không hoặc bảo quản chuyên dụng.

Đối với trà đã mở nắp, tủ lạnh lại không phải lựa chọn lý tưởng.

Lá trà có khả năng hấp thụ mùi và hơi ẩm rất mạnh. Trong khi đó, bên trong tủ lạnh luôn tồn tại độ ẩm nhất định và chứa nhiều mùi từ thịt, cá, rau củ, trái cây... Sau một thời gian, trà sẽ mất hương thơm đặc trưng, thậm chí ám mùi thực phẩm khác.

Đặc biệt với trà xanh hoặc các loại trà có hương thơm tự nhiên, việc bảo quản sai cách sẽ khiến chất lượng giảm đáng kể.

Cách bảo quản tốt nhất: Cho trà vào hộp kín hoặc túi zip chống ẩm, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và hạn chế mở hộp nhiều lần.

2. Mật ong: Không cần thiết phải cất trong tủ lạnh

Mật ong nguyên chất có hàm lượng đường rất cao cùng khả năng kháng khuẩn tự nhiên nên có thể bảo quản khá lâu ở nhiệt độ phòng nếu được đậy kín.

Khi để trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp khiến glucose kết tinh, làm mật ong đặc lại, xuất hiện các hạt trắng và rất khó lấy ra sử dụng.

Điều này không đồng nghĩa với việc mật ong bị hỏng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến kết cấu và trải nghiệm khi dùng.

Cách bảo quản tốt nhất: Đậy kín nắp sau mỗi lần sử dụng, để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tuyệt đối không để nước lọt vào lọ mật ong.

3. Bánh mì, bánh bao: Đừng chỉ cất vào ngăn mát

Đây là sai lầm rất phổ biến trong nhiều gia đình.

Ở nhiệt độ khoảng 0-5°C của ngăn mát, tinh bột trong bánh mì và bánh bao diễn ra quá trình thoái hóa nhanh hơn, khiến bánh bị khô, cứng và mất độ mềm chỉ sau một hoặc hai ngày.

Ngoài ra, nếu bảo quản không kín, thực phẩm còn dễ hút mùi từ các món khác hoặc bị nhiễm vi khuẩn.

Nếu muốn dùng trong vòng 1-2 ngày, bạn nên bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp kín.

Nếu cần bảo quản lâu hơn, hãy cho vào túi đông lạnh và cất trong ngăn đông. Khi ăn chỉ cần hấp hoặc quay bằng lò vi sóng, chất lượng sẽ được giữ tốt hơn nhiều so với việc để ở ngăn mát.

4. Trứng: Không phải cứ để nguyên túi trong tủ lạnh là đúng

Nhiều người sau khi mua trứng về thường đặt nguyên cả vỉ hoặc túi vào tủ lạnh.

Thực tế, vỏ trứng có thể còn bám bụi bẩn hoặc vi khuẩn từ quá trình vận chuyển và bảo quản. Nếu để sát rau củ, trái cây hoặc thực phẩm ăn sống, nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ tăng lên.

Điều quan trọng là không nên rửa trứng trước khi cất. Nước có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào bên trong.

Bạn chỉ nên lau nhẹ nếu bề mặt quá bẩn, sau đó bảo quản trong khay chuyên dụng của tủ lạnh hoặc hộp đựng có nắp.

Khi xếp trứng, nên để đầu nhọn hướng xuống dưới, đầu to hướng lên trên. Cách này giúp túi khí nằm đúng vị trí, góp phần duy trì chất lượng của trứng trong thời gian bảo quản.

Tủ lạnh không phải "chiếc két sắt" bảo quản thực phẩm

Nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ thực phẩm vào tủ lạnh là có thể yên tâm sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp chỉ giúp làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Để thực phẩm luôn an toàn, bạn nên:

- Không nhồi nhét quá nhiều đồ trong tủ lạnh để khí lạnh lưu thông tốt.

- Bảo quản thực phẩm sống và chín ở các ngăn riêng biệt.

- Đựng thực phẩm trong hộp hoặc túi kín để hạn chế lây nhiễm chéo.

- Vệ sinh tủ lạnh định kỳ, lau sạch các khay và loại bỏ thực phẩm quá hạn.

- Kiểm tra thời hạn sử dụng thay vì nghĩ rằng thực phẩm "để trong tủ lạnh là không hỏng".

Một vài thay đổi nhỏ trong cách bảo quản có thể giúp thực phẩm giữ được chất lượng lâu hơn, hạn chế lãng phí và quan trọng nhất là giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.