Nam nghệ sĩ Việt U40 sống độc thân trong căn hộ sang trọng, có thú vui sưu tầm khiến ai nhìn cũng trầm trồ

Không gian sống của anh chàng gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang xịn, nhiều món đồ được mua với số lượng lớn để thỏa đam mê sưu tầm.

Hứa Kim Tuyền là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Anh ghi dấu ấn với nhiều bản ballad giàu cảm xúc và được xem là "bàn tay vàng" đứng sau hàng loạt hit của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Hứa Kim Tuyền được biết đến là người có niềm đam mê lớn với nghệ thuật và cái đẹp, điều này phần nào thể hiện rõ qua không gian sống của anh. Trong vlog house tour do MisThy đăng tải, khán giả có dịp hình dung rõ hơn về căn hộ sang trọng, nơi được bài trí gọn gàng và mang đậm dấu ấn cá nhân của nam nhạc sĩ. Bên cạnh đó, điểm khiến nhiều người chú ý chính là thú vui sưu tầm đồ đạc với số lượng lớn, được sắp xếp ngăn nắp và đầy tính thẩm mỹ trong từng khu vực sống.

Khám phá căn hộ cao cấp của Hứa Kim Tuyền

Thông qua vlog được Misthy đăng tải trên YouTube, khán giả có dịp khám phá phần nào không gian sống của nam nghệ sĩ trong căn hộ cao cấp. Dù video chủ yếu quay khu vực sinh hoạt chung, điều khiến người xem không khỏi trầm trồ chính là thú vui sưu tầm đồ đạc của anh. Từ nước hoa, nến thơm đến những món đồ trang trí hay vật dụng thường ngày, chỉ cần là món đồ yêu thích thì Hứa Kim Tuyền đều có xu hướng sưu tầm với số lượng lớn. Thay vì tạo cảm giác bừa bộn, mọi thứ được anh phân loại và sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực, vừa tiện sử dụng vừa mang đến cảm giác ngăn nắp, đẹp mắt, khiến ai ngắm cũng thích thú.

Hứa Kim Tuyền dành riêng khoảng không gian cho BST giày tương đối đồ sộ, mỗi đôi đều được anh lưu trữ trong hộp đựng trong suốt, xếp gọn gàng tạo cảm giác ngay ngắn, tiện nghi

Phòng khách gây ấn tượng với mảng tường đỏ rực rỡ, là nơi anh tận dụng không gian để trưng bày BST đĩa than

Đối diện là không gian kệ tivi, ở khu vực này, Hứa Kim Tuyền bài trí hàng loạt nến thơm và đốt trầm hương, điểm xuyết thêm nhiều món đồ decor tinh tế

Góc bếp dù nhỏ vẫn được nam nghệ sĩ chia khu hợp lý để bài trí các hộp Whey, các chai rượu và các loại bình nước Starbucks

Một trong những góc gây ấn tượng nhất trong căn hộ của Hứa Kim Tuyền là tủ trưng bày nước hoa với cả trăm chai lớn nhỏ. Ngay khi nhìn thấy, MisThy đã ví von khu vực này chẳng khác nào một cửa hàng nước hoa bởi mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, đẹp mắt. Những chai cùng thương hiệu hoặc cùng kích cỡ sẽ được đặt cạnh nhau, tạo cảm giác rất chỉn chu và mãn nhãn.

"Cửa hàng nước hoa" tại gia của Hứa Kim Tuyền

Đam mê sưu tầm của Hứa Kim Tuyền còn thể hiện ở kệ sách đồ sộ. Anh sở hữu bộ sưu tập truyện tranh Trung, Hàn, Nhật cùng nhiều đầu sách - truyện châu Âu, được sắp xếp gọn gàng theo từng thể loại. Điều thú vị được Misthy bật mí là không ít cuốn vẫn còn nguyên seal, cho thấy niềm yêu thích sưu tầm mãnh liệt, góp phần tạo nên không gian sống đậm dấu ấn cá nhân cho Hứa Kim Tuyền.