Có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại đủ sức thay đổi thần thái của cả bộ trang phục: cổ thuyền.

Không phải ngẫu nhiên mà váy cổ thuyền luôn gắn liền với tinh thần old money. Ngay từ thập niên 1950, Audrey Hepburn đã góp phần đưa thiết kế này trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch qua bộ phim Sabrina. Đến nay, giới thời trang vẫn gọi kiểu cổ này là Sabrina neckline - minh chứng cho sức sống vượt thời gian của một chi tiết tưởng chừng rất đơn giản.

Không quá gợi cảm như cổ chữ V, cũng không kín đáo như cổ tròn, cổ thuyền luôn được xem là kiểu cổ mang đậm tinh thần thời trang Pháp. Chỉ với đường cắt ngang nhẹ ôm theo bờ vai, thiết kế này giúp phần cổ và xương quai xanh trở nên thanh thoát hơn, tạo cảm giác sang trọng mà không cần hở quá nhiều da thịt. Đó cũng là lý do những chiếc váy cổ thuyền luôn xuất hiện trong tủ đồ của các fashion blogger theo đuổi phong cách quiet luxury hay old money.

Không chỉ đẹp, cổ thuyền còn là một trong những kiểu cổ "nịnh dáng" nhất. Thiết kế này giúp cân bằng tỷ lệ phần thân trên, làm mềm đường vai và khéo léo che đi phần cơ cầu vai, đặc biệt phù hợp với những cô nàng có vai ngang hoặc bờ vai chưa thật thon gọn. Đồng thời, phần cổ mở vừa phải cũng khiến khuôn mặt trông thanh tú và cổ có cảm giác dài hơn.

Trong loạt hình này, chiếc váy sử dụng chính thiết kế cổ thuyền tối giản kết hợp cùng phom váy suông ôm nhẹ. Đường chiết eo vừa đủ giúp tôn vòng hai mà không ôm sát cơ thể, tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối và thanh mảnh. Dáng váy trên gối cũng giúp đôi chân trông dài hơn, phù hợp với cả những cô nàng có chiều cao khiêm tốn hoặc dáng người quả lê.

Điểm thú vị là chỉ cần thay đổi phụ kiện, chiếc váy đã mang đến nhiều phong cách khác nhau.

+ Đi làm, hãy phối cùng giày loafer, túi kẹp nách và một chiếc khăn lụa nhỏ để tạo vẻ ngoài chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

+ Cuối tuần dạo phố hay du lịch, đổi sang túi cói và dép quai mảnh là tổng thể lập tức trở nên nhẹ nhàng, phóng khoáng.

+ Còn nếu có một buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ bạn bè, chỉ cần thêm đôi giày mũi nhọn màu kem, túi xách mini và vài món trang sức tối giản, bạn đã có ngay diện mạo thanh lịch đúng tinh thần các quý cô Paris.

Điều khiến chiếc váy này trở thành món đồ đáng đầu tư không nằm ở những chi tiết cầu kỳ mà chính là sự tinh giản. Một thiết kế cổ thuyền đẹp, phom váy vừa vặn và chất liệu mềm rủ, ít nhăn đủ để bạn mặc từ văn phòng đến những buổi cà phê cuối tuần mà không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ cách phối.

Đôi khi, để trông sang hơn, bạn không cần mặc quá nhiều xu hướng. Chỉ cần chọn đúng một chiếc váy có cổ thuyền – chi tiết nhỏ nhưng đủ để nâng tầm khí chất và mang đến vẻ thanh lịch vượt thời gian.

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