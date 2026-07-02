Đặt thứ này quanh nhà, chuột không dám thò mặt vào trong

Nguyên liệu rẻ tiền này được cho là giúp xua đuổi chuột hiệu quả một cách tự nhiên.

Khi mùa hè đến, các loài gây hại trong gia đình cũng bước vào giai đoạn hoạt động mạnh nhất. Nhiệt độ tăng cao khiến chu kỳ sinh sản của chúng diễn ra nhanh hơn, làm nguy cơ chuột xâm nhập nhà ở và khu vườn tăng đáng kể.

Chuột là một trong những loài gây hại bùng phát mạnh vào mùa hè. Không chỉ phá hoại đồ đạc, chúng còn mang theo nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Trong cuộc chiến chống chuột, các biện pháp xua đuổi tự nhiên được đánh giá là an toàn và nhân văn hơn so với thuốc diệt chuột hóa học, bởi các loại hóa chất này cũng có thể gây hại cho con người, trẻ nhỏ và vật nuôi nếu vô tình nuốt phải.

Các phương pháp tự nhiên thường tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp, vừa dễ kiếm, giá rẻ, vừa không độc hại.

Nguyên liệu giá rẻ được cho là giúp xua đuổi chuột

Theo các chuyên gia, hành tây là một trong những nguyên liệu đơn giản nhưng có khả năng khiến chuột tránh xa.

Các chuyên gia của tạp chí Better Homes & Gardens cho biết: "Không giống con người, chuột rất ghét mùi hành tây và tỏi. Đặt vài lát hành tây tươi hoặc tỏi đập dập ở những góc mà chuột có thể chui vào sẽ giúp xua đuổi chúng."

Ông Jordan Foster, chuyên gia kiểm soát côn trùng của Fantastic Pest Control, cũng đồng tình với mẹo này.

Ông chia sẻ: "Bạn có thể trồng hành trong vườn hoặc đặt hành ở những vị trí chuột thường xuyên xâm nhập. Khi ngửi thấy mùi hành, chúng sẽ tránh xa."

Theo các chuyên gia, hành tây là một trong những nguyên liệu đơn giản nhưng có khả năng khiến chuột tránh xa.

Theo ông, việc trồng hoặc đặt các loại cây thuộc họ hành như hành tây, tỏi và tỏi tây quanh khu vực nhà ở cũng có thể góp phần hạn chế chuột và một số loài gây hại khác.

Hành tây vốn là nguyên liệu có mặt trong hầu hết các gia đình và giá thành cũng khá rẻ, vì vậy đây được xem là một trong những mẹo xua chuột tiết kiệm nhất.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế. Nếu trong nhà có vật nuôi, đặc biệt là chó, cần cẩn trọng vì hành tây và tỏi đều có thể gây độc cho chúng. Ngoài ra, hành tây tươi dễ hỏng nên phải thay mới thường xuyên để tránh bị thối rữa, gây mất vệ sinh.

Cách làm hỗn hợp xua chuột từ hành tây

Theo The Times of India, bạn cũng có thể kết hợp hành tây với một số nguyên liệu quen thuộc khác để tạo thành hỗn hợp xua chuột tự nhiên.

Nguyên liệu gồm:

- 1 củ hành tây cỡ vừa.

- 1 thìa cà phê ớt bột.

- 12-15 hạt tiêu đen.

- 1 thìa cà phê baking soda.

- 1 thìa cà phê bột đậu gà.

- Nước cốt của nửa quả chanh.

- Một ít đường.

- Có thể thêm một chút nước để tạo hỗn hợp sệt.

Hành tây vốn là nguyên liệu có mặt trong hầu hết các gia đình và giá thành cũng khá rẻ, vì vậy đây được xem là một trong những mẹo xua chuột tiết kiệm nhất.

Theo hướng dẫn, đầu tiên cắt đôi củ hành và đặt lên đĩa. Nghiền hạt tiêu thành bột mịn, sau đó trộn với ớt bột, baking soda và bột đậu gà. Thêm nước cốt chanh rồi khuấy đều, nếu cần có thể cho thêm ít nước để tạo thành hỗn hợp dạng sệt.

Tiếp theo, phết đều hỗn hợp này lên các miếng hành đã cắt, rồi rắc thêm một ít đường lên trên.

The Times of India cho biết đường sẽ thu hút chuột đến gần, trong khi mùi cay nồng từ các nguyên liệu còn lại sẽ khiến chúng khó chịu và tránh xa khu vực đó.

Các miếng hành đã chuẩn bị có thể được bọc bằng giấy rồi đặt tại các góc phòng, kho chứa đồ, tủ, phía sau cửa hoặc những nơi thường xuất hiện chuột.

Sau vài ngày, cần thu gom và bỏ các gói hành này để đảm bảo vệ sinh trong nhà.

Theo The Times of India, đây là phương pháp không sử dụng hóa chất, được cho là an toàn với con người và vật nuôi, đồng thời có thể góp phần hạn chế chuột xâm nhập vào nhà. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy từng môi trường và mức độ chuột xuất hiện; với trường hợp chuột sinh sôi nhiều, người dân vẫn nên kết hợp các biện pháp kiểm soát dịch hại phù hợp.



