Người dân tuyệt đối không bắt máy, kết bạn Zalo khi nhận được cuộc gọi này

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu người dân đặc biệt nâng cao cảnh giác trước một kịch bản lừa đảo công nghệ cao tinh vi liên quan đến ứng dụng VNeID. Khai thác triệt để tâm lý chủ quan và sự bận rộn của người dân, các đối tượng tội phạm đã ngang nhiên giả danh lực lượng công an xã gọi điện hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, chúng cố tình gọi vào các khung giờ hành chính khi nạn nhân đang làm việc hoặc học tập, khiến họ không thể sắp xếp thời gian đến trực tiếp trụ sở. Ngay khi nạn nhân ngập ngừng, kẻ gian sẽ nhanh chóng tung ra mồi nhử là hướng dẫn cài đặt trực tuyến ngay trên điện thoại cá nhân, mở đầu cho chuỗi thao tác bòn rút tài sản không để lại dấu vết.

Ứng dụng giả mạo VNeID

Mức độ nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc kẻ gian đã nắm trong tay một phần dữ liệu thật của nạn nhân. Chúng tự tin đọc chính xác họ tên, số định danh, ngày tháng năm sinh để củng cố lòng tin, sau đó yêu cầu người dân tải các ứng dụng dỏm hoặc truy cập vào các đường link giả mạo có giao diện và logo sao chép y hệt VNeID của Bộ Công an.

Điển hình như trường hợp của chị L. trú tại xã An Trường, đối tượng mạo danh đã gọi điện hứa hẹn khoản trợ cấp 1,8 triệu đồng để dụ dỗ chị cài phần mềm giả. Rất may mắn, khi bị yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và mã OTP, chị L. đã kịp thời sinh nghi và liên hệ ngay với công an địa phương để xác minh, tránh được một vố lừa ngoạn mục. Thực chất, ngay khi nạn nhân điền thông tin vào các website giả mạo này, tin tặc sẽ lập tức sử dụng công nghệ để kiểm soát thiết bị và rút sạch tiền trong tài khoản.

Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, cơ quan công an nhấn mạnh việc đăng ký, kích hoạt và chỉnh sửa thông tin dân cư hiện chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan quản lý hành chính hoặc địa điểm cấp căn cước của công an cấp xã. Người dân tuyệt đối không tải ứng dụng VNeID từ các đường link được gửi đến mà chỉ cài đặt qua cửa hàng chính thức như App Store hoặc CH Play.

Bên cạnh đó, nguyên tắc cốt lõi để sống sót trước các bẫy lừa đảo là tuyệt đối giữ kín hình ảnh thẻ căn cước, thông tin ngân hàng và mã OTP cá nhân. Nếu bất ngờ nhận được các cuộc gọi xưng danh cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt phần mềm lạ, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng ghi âm lại cuộc gọi, tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào và lập tức trình báo với cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.